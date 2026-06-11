Зеленский требует резких и решительных шагов и уже явно надоел американскому президенту Дональду Трампу своими «хотелками». Фото: Daniel Torok/US White House via Global Look P/Global Look Press

На Трампе в Киеве, похоже, окончательно поставили крест. У Зеленского уже не стесняются оскорблять американских переговорщиков. И если раньше этим занимался исключительно сам украинский «просроченный» узурпатор-комедиант Владимир Зеленский и парочка-другая особо приближенных к его особе клевретов, то сейчас радикальных высказываний не чураются и персонажи из второго-третьего эшелонов из команды «просрочки».

- Так не должна поступать Великая Америка, - заявил журналистам одного украинского издания чиновник с Банковой, говоря о позиции команды американских переговорщиков в лице Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. - Если вы решили модерировать разговор, то поступайте как модераторы, а не как «передасты».

Наверное, этот чиновник был очень доволен своей шутке, которой, как минимум, уже лет эдак 35. Во всяком случае, ваш покорный слуга именно так шутил в 1991-м. Если же говорить серьезно, то Киев явно не устраивают те функции, которые американская сторона определила для себя в качестве главных, а именно – передавать позиции одной стороны другой и наоборот. Украинская сторона призывает американцев «показать силу», оказать давление на Москву и принуждать Россию к диалогу на украинских условиях.

Госсекретарь США Марко Рубио Фото: REUTERS.

- Мы говорим им: «Друзья, вы не можете быть просто посыльными», - более мягко сформулировал ту же мысль собеседник украинских журналистов снова, явно проигнорировав недавние слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон и так уже не является нейтральным посредником, потому что помогает Украине, снабжает ее вооружениями, тем самым выступая на стороне Киева.

Но, по всей видимости, украинскому «просрочке» всего этого уже мало. Он требует резких и решительных шагов и уже явно надоел американскому президенту Дональду Трампу своими «хотелками». И у Зеленского сейчас рассчитывают не только на смену посредников в качестве участников переговоров, но и на изменение самого формата переговорного процесса.

Все том же издании все тот же, судя по всему, чиновник объявил, что прежний формат переговоров фактически перестал работать.

- Надо констатировать очевидное: предыдущий переговорный процесс фактически мертв. Он замер и никуда не движется, - заявил этот анонимный представитель команды Зеленского.

Кстати, все в том же в окружении Зеленского сообщили, что украинская делегация прервала контакты со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. И это на фоне того, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев буквально только что анонсировал в скором времени встречу с представителями Трампа.

А теперь получается, что говорить с ними можно только о реализации каких-то совместных российско-американских экономических проектов, а не об урегулировании конфликта на Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS.

Возникает вопрос, а чего тогда хочет Зеленский? По всей видимости украинский «просрочка» намеревается заменить американцев на трио из представителей Германии, Франции и Британии. Не зря же именно лидеры этих стран встречались с Зеленским на днях в Лондоне. И даже договорились выставить России пять условий для перехода к мирным переговорам. А сегодня послы этих государств и настояли на встрече с заместителем главы МИД России Галузиным.

Вот только один нюанс не учитывают ни Лондон с Парижем, ни Берлин с Киевом. Для того, чтобы стать посредниками, необходимо согласие на это обеих сторон – и украинской, и российской. Американцы в таком качестве устраивали поначалу всех. А вот эти европейцы вряд ли получат одобрение со стороны Москвы. И все телодвижения «просроченного» для полуживой Украины все равно, что для мертвого припарки.

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