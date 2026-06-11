Дональд Трамп грозится разбомбить Исламскую республику «к чертовой матери». Фото: Robert V Schwemmer/Shutterstock/Fotodom

На Ближнем Востоке опять горячо: Соединенные Штаты нанесли новую серию ударов по Ирану, иранцы закрыли Ормузский пролив и атаковали американские военные базы в Кувейте и Бахрейне. Тегеран сообщил и об атаках на суда ВМС США (Пентагон этот отрицает). Ну а Дональд Трамп грозится разбомбить Исламскую республику «к чертовой матери».

О том, насколько может затянуться ближневосточный конфликт, KP.RU побеседовал с экспертами.

Триггером для обострения стали обстрелы Израилем Ливана, где находится дружественная Тегерану «Хезболла» (и за эти провокации, по инсайдам, Нетаньяху получил жестокий разнос от Трампа), ответные удары Тегерана и крушение американского боевого вертолета Apache в районе Ормузского пролива после атаки иранского беспилотника.

Триггером для обострения стали обстрелы Израилем Ливана, где находится дружественная Тегерану «Хезболла» Фото: REUTERS.

На этот раз американские военные атаковали объекты военной разведки Ирана, системы связи, радиолокационные станции, пункты управления дронами и средства ПВО. Звуки взрывов были слышны в Минабе, Мохре, Бендер-Аббасе, Сирике и Тегеране.

Ответ последовал практически сразу. Корпус стражей исламской революции заявил об ударах по 18 американским объектам на Ближнем Востоке. Среди целей были авиабазы в Кувейте и Бахрейне, штаб-квартира Пятого флота ВМС США и авиабаза Аль-Азрак в Иордании.

Незадолго до ударов в Белом доме прошло совещание с участием ключевых представителей администрации и силового блока. Обсуждали ограниченную по времени, но масштабную операцию — для того, чтобы Иран «подвигнулся» на переговорах. Министр обороны Пит Хегсет тдал понять: Вашингтон рассматривает военную силу как инструмент дипломатического давления.

А вот по данным американского журналиста Сеймура Херша, президент США начал обсуждать с подчиненными возможность … ядерного удара по Ирану. На тайной встрече в Белом доме Трамп интересовался, насколько возможно использовать такую «опцию», чтобы ускорить завершение конфликта.

МИР НЕ СВЕТИТ

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров дал KP.RU свой прогноз:

– Конфликт может продолжаться очень долго. Даже если США и Иран подпишут какое-то соглашение, это вовсе не означает, что оно будет работать. Скорее наоборот – договоренности будут регулярно нарушать, стороны продолжат обмен ударами.

Для этого есть несколько причин. Первая связана с Израилем. Сейчас Биньямин Нетаньяху фактически игнорирует позицию Трампа и продолжает военные действия против Ливана. А Иран не может позволить себе просто отказаться от поддержки своих союзников.

Сейчас Биньямин Нетаньяху фактически игнорирует позицию Трампа и продолжает военные действия против Ливана Фото: REUTERS.

- Трамп может усмирить Нетаньяху?

- Нет, он фактически игнорирует позицию президента США.

В октябре в Израиле должны пройти парламентские выборы. Сохранит ли Нетаньяху власть, пока сказать сложно. Но, пока он остается у руля, рассчитывать на серьезное снижение напряженности не приходится.

Еще одна причина - внутренняя ситуация в Иране. Да, появляются сообщения о том, что президент Масуд Пезешкиан заинтересован в компромиссе с Соединенными Штатами, поскольку экономическое положение у Исламской республики очень тяжелое. Но президент - не главный центр принятия решений.

Реальная власть сосредоточена в Корпусе стражей исламской революции. А там настроения совершенно другие. Руководство КСИР исходит из того, что американцы проигрывают противостояние - и Белый дом должен идти на уступки.

Поэтому конфликт будет затяжным. Стороны могут делать паузы и даже возвращаться к переговорам. Но затем напряженность будет возникать снова.

Я не верю в сценарий применения Соединенными Штатами ядерного оружия. Как и в успешную наземную операцию американцев - силами, которые находятся на Ближнем Востоке, провести такую кампанию невозможно. Если Пентагон все же решится на подобный шаг, то столкнется с очень серьезными проблемами, операция, скорее всего, будет обречена на провал.

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