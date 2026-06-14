С кастрюлькой против Альцгеймера: три правила на каждый день для ясности ума

Процесс приготовления пищи тренирует наши способности мыслить через планирование, мелкую моторику и контроль внимания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Наука продолжает открывать новые способы, которые помогают противостоять возрастным изменениям, в частности, деменции, снижению познавательных способностей, концентрации, внимания, памяти, мышления и речи. Так, японское исследование, опубликованное в журнале Journal of Epidemiology & Community Health (JECH) с участием почти 11 тысяч людей старшего возраста показало, что домашняя самостоятельная готовка хотя бы раз в неделю снижает риск деменции на 23 – 27%. Причем, тут совершенно не нужно быть кулинарным профи, главное – исследовательский и экспериментаторский интерес. У наивных кулинаров защитный эффект «кастрюльки против Альцгеймера» достигал аж 67%, намного больше, чем у тех, кто уже поднаторел в готовке.

Почему домашнее приготовление еды помогает молодости и здоровью мозга?

Процесс приготовления пищи тренирует наши способности мыслить через планирование, мелкую моторику и контроль внимания, что делает даже редкие кулинарные сессии хорошей профилактикой.

Авторы вывели свою формулу: для поддержания здоровья мозга рекомендуют готовить с нуля. То есть, закупая исходные продукты, продумывая рецепт и воплощая его творчески своими руками и на собственной кухне, 1 – 2 раза в неделю минимум.

Особенно полезно будет осваивать новые рецепты. Мозг любит творческие вызовы. И точно – не использовать полностью готовые полуфабрикаты и не увлекаться чрезмерно доставкой готовой еды на дом.

Лайфхак: если готовить еще и вместе – с детьми и старшими в семье, - то сюда добавится и момент веселого общения, а это – еще один плюс в копилку здоровья мозга и нервной системы.

Мужчины и женщины спасаются общением по-разному?

Еще один крупный анализ свежих исследований из Австрии на основе данных более чем 145 000 человек из 27 европейских стран показал, что активные социальные связи могут компенсировать снижение умственной нагрузки, которое часто наступает после выхода на пенсию или потери работы.

При этом оказалось, что мужчинам и женщинам выстраивать свои круги общения стоит по-разному.

! Для женщин очень важно разнообразие социальных связей. Это и близкие – любимые, и подруги, и соседи – знакомые, и коллеги, и групповые занятия. То есть – максимально разнообразные стили и способы взаимодействия с другими людьми.

! А вот мужчинам стоит пристальнее заглядывать в глубину отношений.

Для них особенно важны близкие, доверительные отношения, в первую очередь с супругой или возлюбленной. Близость – то, что дает мужчинам важную эмоциональную поддержку и регулярную умственную активность.

Для женщин очень важно разнообразие социальных связей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мужчины, которые не работают и при этом социально изолированы, и еще – без любимой женщины – особенно уязвимы для деменции. Так что тут подойдет стратегия укрепления связей с любимой женщиной, например, через совместность путешествий, впечатлений, совместных хобби и опыта. Что не исключает, кончено, и мужских компаний: футбол, пинг-понг, рыбалку, совместный поход на матч по борьбе никто не отменяет.

Ударим по Альцгеймеру с силой

И, наконец, к готовке и общению добавим – силы. В Медицинском колледже Университета Пенсильвании проверили, как всего 4 минуты силовых упражнений в день работают на профилактику деменции. Правда, вывели это время активности для людей в возрасте около 65 лет, но основной принцип работает для всех.

Проверяли в эксперименте:

отжимания;

вставание со стула (по сути, приседания с опорой);

тягу двумя руками эспандера – резинки, зафиксированной стопами;

шаги на степпере (эквивалент ходьбы по лестнице).

Каждое упражнение делали по 30 секунд в максимально доступном темпе. Потом – 30 секунд отдыха – и новый подход. И так – 4 минуты каждый день.

После 12 недель оказалось, что участники эксперимента стали значительно лучше вставать со стула и дольше сохранять равновесие, что является ключевым показателем функционального здоровья.

И, наконец, к готовке и общению добавим – силы Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как это сработало и на профилактику деменции?

Во-первых, за счет улучшения кровообращения, ко внутренним органам и мозга стало поступать больше питательных веществ и кислорода.

Во-вторых, движение и сила улучшают балансировку тела, а это – профилактика падений и травм, в том числе и сотрясений головы.

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