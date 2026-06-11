Противнику предлагают целиться смартфоном в QR-код на листовке

Военнослужащие группировки войск «Центр» успешно применяют разведывательные БПЛА для распространения агитационных материалов над позициями вооруженных формирований Украины. Фото: Минобороны РФ.

На Добропольском направлении, военнослужащие группировки войск «Центр» успешно применяют разведывательные БПЛА для распространения агитационных материалов над позициями вооруженных формирований Украины. По наблюдению, после регулярного использования таких средств, часть украинских бойцов принимает решение сдаться в плен, тем самым сохраняя себе жизнь.

Для этого достаточно навести смартфон на QR-код, после чего военнослужащие получают подробные инструкции о дальнейших действиях, позволяющих избежать огня своих же заградительных отрядов.

Минобороны РФ показало, как дроны разбрасывают листовки, как украинским солдатам сдаться в плен

Минобороны России отмечает, что применение разведывательных дронов для распространения листовок не только обеспечивает постоянный контроль над действиями противника, но и уже продемонстрировало эффективность в подрыве боевого духа боевиков ВСУ, что подтверждается случаями добровольной сдачи в плен, а также в ходе допросов.

На видеоматериалах также зафиксировано, что бывает, когда противник продолжает сопротивление: к позициям летят десятки БПЛА, включая FPV-дроны «Молния-2» с термобарическими боеприпасами, целенаправленно уничтожают живую силу, технику и пункты управления вражескими дронами.

Также можно увидеть, как на Ореховском направлении подразделения ВДВ (группировка «Днепр») эффективно используют оптоволоконные FPV-дроны «КВН» для поражения украинских войск, а операторы ударных БПЛА и расчеты «Ланцетов» из группировки войск «Восток» активно уничтожают артиллерию ВСУ в Запорожской области.

В военном ведомстве подчеркивают, что операторы беспилотных аппаратов в режиме реального времени отслеживают обстановку, фиксируют перемещения противника, обнаруживают скрытые командные пункты, а также выявляют и уничтожают антенны связи и ретрансляторы, что лишает противника возможности управлять любыми типами дронов.

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