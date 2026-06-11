Названа причина отставки министра обороны Великобритании Джона Хили

Министр обороны Великобритании Джон Хили покидает свой пост. Фото: REUTERS.

Министр обороны Великобритании Джон Хили объявил об отставке, опубликовав письмо премьер-министру Киру Стармеру. Свое решение глава военного ведомства объяснил невозможностью выполнять обязанности в условиях, когда правительство не готово выделить армии средства, необходимые для обеспечения безопасности страны.

В письме Хили напомнил премьеру о его выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, когда Стармер говорил о необходимости укреплять оборону и готовность Европы самостоятельно отвечать на растущие угрозы. Однако утвержденный «План инвестиций в оборону» сделать этого не позволит.

Отставка Джона Хили наглядно демонстрирует конфликт между военными амбициями Старого Света и суровой бюджетной реальностью. Министр ушел после того, как проиграл битву за бюджет.

«План инвестиций в оборону» – стратегический документ, определяющий развитие и финансирование британских вооруженных сил на ближайшие 10 лет. Военные оценили дополнительную потребность в финансировании в 28 млрд фунтов стерлингов на ближайшие четыре года. А казначейство во главе с канцлером Рэйчел Ривз согласилось выделить лишь 15 млрд фунтов. В окончательной же версии сумма снизилась до 13 млрд.

Значительная часть средств должна была поступить уже после 2030 года (время, на которое Европа «назначила» войну с Россией), мистер Хили этим тоже недоволен.

Ситуацию усугубили проблемы внутри самого министерства. В последние месяцы внимание привлекли сообщения о недостаточной отчетности по активам на шесть с лишним млрд фунтов.

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