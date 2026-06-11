Хук справа: у премьера Италии Мелони появился опасный конкурент, он скептически настроен к Украине

У премьера Италии Джорджии Мелони появился опасный конкурент. Фото: REUTERS.

Когда в феврале на итальянском политическом поле появилась партия отставного генерала Роберто Ванначчи «Национальное будущее», ее поначалу никто не воспринял всерьез. Местные политологи и эксперты в голос заявляли: у движения, который создал ратующий за традиционные ценности экс-десантник, перспектив нет. Так ли это?

В свое время такое же отношение было и к возникшему в 2009 году «Движению Пяти звезд» комика и сатирика Беппе Грилло. ДПЗ прогнозировали максимум 5% голосов на выборах, а в итоге традиционным партиям пришлось формировать с набравшими 30 процентов «пятизвездочниками» правительственную коалицию.

Сегодня эта уже практически забытая история может легко повториться снова. «Национальное будущее» стартовало с 2% рейтинга и двумя депутатами, а сегодня уже «пробило» планку в 4,6 процента, вплотную приблизившись к системообразующей «Лиге» Маттео Сальвини (на счету которой — 5,8 процентов). При этом сбежавших из других партий депутатов в «обойме» у НБ уже шестеро, а количество вступивших в партию граждан вот-вот перевалит через 100 тысяч. И это фактически «на голом энтузиазме», ведь у партии еще даже нет программы, а ее учредительная ассамблея состоится в середине июня.

Роберто Ванначчи — отставной генерал итальянской армии. Фото: REUTERS.

Ванначчи вывел в свет сам Сальвини, сделавший отставного генерала своим замом в надежде освежить повестку «Лиги». В итоге бывший военный выстроил собственный полит-бренд. Ставку он сделал на самых радикальных представителей «Лиги» и «Братьев Италии» (партия Джорджи Мелони), а также разочаровавшихся сторонников стремительно левеющей «Вперед Италии!» (также входит в правящую коалицию, эту партию создал Берлускони, сейчас возглавляет Антонио Таяни).

При этом отставной генерал опирается ровно на те же тезисы, которые в свое время продвигали Сальвини и Мелони: суверенитет страны, критика Брюсселя, жёсткая миграционная линия, поддержка здоровой традиционной семьи, культурный консерватизм против «политкорректности».

Ванначчи выступает за прекращение поставок оружия Украине и поддержки Киева в целом, напоминает об опасности продления войны для Италии и Европы. И настаивает на необходимости учитывать российские условия для переговоров, включая нейтралитет Украины.

У «Национального Будущего» есть все шансы перекроить политическое поле на Апеннинах. На предстоящих в 2027 году выборах без поддержки Ванначчи победить «левый блок» для Мелони и Сальвини будет непросто. Но и включение «Национального будущего» в союз ослабит поддержку их собственных партий.

Вне зависимости от того, пойдет ли Ванначчи на выборы самостоятельно или согласится на альянс, ситуация сама по себе вынудит «Лигу» и «Братьев Италии» усилить скепсис поводу поддержки Украины.

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