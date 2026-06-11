Посол Великобритании Найджел Кейси, посол Франции Николя де Ривьер и посол ФРГ Алексендер Ламбсдорф. Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Земля налетела на небесную ось - послы Великобритании, Германии и Франции сами попросились на встречу в МИД России и провели на Смоленской площади полтора часа.

Как иронично заметила Мария Захарова, «теперь они у порога с просьбой принять», а ведь пару лет назад демонстративно отказывались встречаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Французский посол Николя де Ривьер заявил совсем в трамповском стиле: «Встреча прошла хорошо». Затем три западных дипломата опубликовали лаконичное заявление: они осудили эскалацию со стороны России (так в западных столицах называют наши удары возмездия после убийства украинскими дронами детей в Старобельске)… Поддержали призыв Зеленского к прямым переговорам Украины с РФ… Надо сперва прекратить огонь и уж потом вести эти переговоры…

Песня старая. Неужели западники явились в наш МИД, только чтобы требовать невыполнимого?

Визит представителей Германии, Британии и Франции на Смоленскую площадь анонсировал Сергей Лавров. О встрече они попросили сами. В качестве контрагента им назначили замминистра иностранных дел России Михаила Галузина.

И вот сегодня в МИД приехали британец Найджел Кейси, немец Александр Ламбсдорф и их французский коллега.

Наши дипломаты передали суть беседы в коротком сообщении для прессы: гостям указали на деструктивную политику их стран по украинскому вопросу, изложили подходы российской стороны.

Как видим, были сделаны заявления, подтверждающие незыблемость диаметрально противоположных позиций.

Москве предложили - и об этом прямо говорится в заявлении послов - то самое неприемлемое для России «мирное решение», которое было согласовано на днях в Лондоне на встрече Зеленского, Стармера, Макрона и Мерца. Нам они фактически предложили сдаться.

И тут впору вспомнить недавние слова Лаврова: пока Россия не убедится, что европейцы идут к нам с серьезными предложениями, а не с попытками сохранить режим Зеленского, их идеи надо пропускать мимо ушей.

В общем, да - иностранные дипломаты пришли в МИД именно для того, чтобы требовать невыполнимого.

И знаете, поведение западных товарищей все больше похоже на партсъезды эпохи застоя - когда функционеры без конца повторяли не имеющие ничего общего с реальностью формулы. Зато все были при теплых креслах, при местах. Правда, потом все рухнуло в одночасье.

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