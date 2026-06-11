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Экономика11 июня 2026 16:05

В России хотят начислять пенсию автоматически: Как это будет работать

Минтруд описал механизм автоматического начисления пенсии без заявления
Владимир НИКОЛАЕВ
Суть предстоящего нововведения в том, что пенсия пожилому, много лет отработавшему, человеку будет назначаться автоматически, без заявления со стороны гражданина

Суть предстоящего нововведения в том, что пенсия пожилому, много лет отработавшему, человеку будет назначаться автоматически, без заявления со стороны гражданина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

ПЕНСИЯ ПРИДЕТ САМА

В России начались общественные обсуждения законопроекта об автоматическом начислении страховых пенсий по старости. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе Минтруда. Документ уже размещен на предназначенном для этого сайте.

Суть предстоящего нововведения в том, что пенсия пожилому, много лет отработавшему, человеку будет назначаться автоматически, без заявления со стороны гражданина (в официальных документах это зачем-то называется мудреным словом «проактивно»).

Что же это даст нашему старшему поколению? Пенсия придет сама — как только человек достигнет соответствующего возраста. Обращаться никуда не нужно.

Пенсия придет сама — как только человек достигнет соответствующего возраста, обращаться никуда не нужно

Пенсия придет сама — как только человек достигнет соответствующего возраста, обращаться никуда не нужно

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Это станет возможно благодаря тому, что Социальный фонд в полном объеме располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими сведениями, необходимыми для назначения пенсии. Предоставление заявления и других документов больше не потребуется», – сообщил глава Минтруда России Антон Котяков, его слова передала KP.RU пресс-служба ведомства.

Причем в автоматический режим переходят не только страховые пенсии по старости, но и досрочные страховые пенсии для многодетных матерей, а также одного из родителей ребенка с инвалидностью.

А КАК СЕЙЧАС?

Сейчас, когда подходит срок выхода на пенсию, человек может пойти с трудовой книжкой в территориальное отделение Социального фонда России, и там у него проверят, все ли его места работы учтены при начислении пенсии, а заодно и подсчитают размер предстоящей пенсии.

Возможен и более продвинутый вариант — не выходя из дома. На портале «Госуслуги» можно получить выписку из лицевого счета СФР (Социального фонда России).

На портале «Госуслуги» можно получить выписку из лицевого счета СФР (Социального фонда России)

На портале «Госуслуги» можно получить выписку из лицевого счета СФР (Социального фонда России)

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В любом случае сейчас назначение пенсии по старости является заявительным — человек должен подать соответствующее заявление, хоть на бумаге, хоть в электронном виде.

Но есть и сейчас категории, в отношении которых действует беззаявительный режим. Это назначение пенсии по инвалидности, пенсии по потере кормильца, социальной доплаты к пенсии (до прожиточного минимума), а также информирование о будущей пенсии.

О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ ЗНАЕМ ЗАРАНЕЕ

С 2022 года Социальный фонд автоматически информирует граждан о пенсионных правах. Уведомления направляются мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет в личный кабинет на портале госуслуг, в дальнейшем информация будет приходить раз в три года.

В этом сообщении граждане могут ознакомиться с условиями получения права на страховую пенсию по старости, узнать, сколько еще стажа необходимо получить до выхода на пенсию, а также увидеть предполагаемый размер пенсии. Такое информирование позволяет гражданам заранее оценить свои пенсионные права и при необходимости предпринять шаги по их увеличению.

КОГДА ВЫХОДЯТ НА ПЕНСИЮ МНОГОДЕТНЫЕ МАТЕРИ

Число детей – Возраст выхода

3 – 57

4 – 56

5 и более – 50

Источник: СФР

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