Экипаж Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Южная». Фото: Минобороны РФ.

Российские штурмовики из состава 1194-го полка 4-й бригады «Южной» группировки войск взяли под свой контроль часть города Константиновка, который противник удерживал около года.

Наши воины подняли государственный флаг на ступенях Свято-Сретенского храма в центре города. В сети уже появились кадры, где бойцы демонстрируют триколор беспилотнику, который завис прямо над ними.

Экипаж Су-34 ВКС РФ нанес удар по личному составу и пункту управления БПЛА ВСУ

В оборонном ведомстве отметили, что пока на улицах продолжаются тяжелые уличные бои. Восточная часть города уже находится под полным контролем наших войск, которые вышли к его северо-восточным окраинам. Бои по ликвидации окруженных подразделений ВСУ идут в юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода.

Также стало известно, что наши штурмовые отряды активно продвигаются в микрорайоне Новоселовка. На освобожденных территориях также организованы специальные мероприятия по поиску и нейтрализации разрозненных групп ВСУ.

Освобождение города позволит штурмовым подразделениям развить успех, продвинуться к Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации с юго-западной стороны.

Напомним, 11 июня была распространена информация о переходе под контроль Вооруженных сил РФ поселков Охримовка и Роскошное.

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