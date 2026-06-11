Сына Виторгана прорвало из-за могилы матери: "Зачем оправдываться перед неизвестно кем?"

Эммануил Виторган безумно любил вторую жену. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Эммануил Виторган подвергся критике из-за могилы второй жены Аллы Балтер на Ваганьковском кладбище. Поклонники актрисы заявили о том, что место захоронения актрисы находится в плохом состоянии. 86-летний артист не стал отмалчиваться. Он отреагировал на язвительные комментарии и сделал фото на погосте. После этого сын знаменитостей Максим Виторган утроил скандал.

Эммануил Виторган никогда не скрывал, что всегда будет любить свою покойную супругу Аллу Балтер, с которой прожил 30 лет. Мама Максима Виторгана скончалась 14 июля 2000 года в 60 лет. Алла Давидовна мужественно боролась с онкологическим заболеванием, но рак позвоночника оказался сильнее, несмотря на три сложнейшие операции.

Эммануил Гедеонович обрел счастье с третьей женой Ириной Млодик. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

"Аллочка скрывала боль, чтобы не расстраивать близких, - рассказывал он. - Я уходил в ванную комнату в клинике, где Аллочка лежала, и бился головой о стену от беспомощности".

Балтер буквально умерла на руках у мужа. Эммануил Гедеонович был вне себя от горя. Он признавался. что в тот период не хотел жить. "Да, было и это, конечно. Она меня вытащила из могилы, а я ее не смог… Это было жуткой бедой. Я вырывал телефоны, чтобы мне никто не звонил. Сын Максим не мог ко мне пробиться. Понятно почему. Наша связь с Аллой была настолько крепкой, что оставаться без нее мне просто не было смысла. Не было..." - сокрушался артист.

Похоронили актрису на Ваганьковском кладбище. На могиле установили скромный памятник. На одинокой колонне высечено имя актрисы и эпитафия "Мы с тобой", рядом стоит огромный черно-белый портрет Балтер.

Актер обрел силы жить дальше благодаря Ирие Млодик. При этом он всегда говорил, что любит свою Аллочку.

Но в последние годы артиста часто упрекают в том, что он якобы забыл покойную жену и даже не ухаживает за ее могилой, совсем не появляется на кладбище. "Могилу совсем забросили. Не надо ни мужу, ни сыну", - написала женщина.

Актер показал могилу второй жены Аллы Балтер. Фото: социальные сети Эммануила Виторгана.

Вместо того, чтобы оправдываться и вступать в словесную перепалку, Эммануил Гедеонович решил наглядно показать, как выглядит место упокоения Балтер. Он отправился на погост, принес любимой букет белых роз и сделал фото последнего пристанища Балтер.

Могила была в идеальном состоянии. Виторган опубликовал фото с кладбища.

Сыну актера отреагировал мгновенно. "Зачем оправдываться перед неизвестно кем? Пусть себе трындят", - написал актер в блоге.

Один из поклонников актрисы вступил в спор с Максимом: "Ваша мама - публичный человек. Территория не убиралась с зимы. Можно не ходить, если нет времени, заплатить. Люди наведут порядок".

И тут Виторгана-младшего прорвало. Он устроил скандал, нагрубив подписчику. "Вы подработку ищете, что ли?" - отреагировал мужчина.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину