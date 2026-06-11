Леонид Якубович раскрыл правду о случившемся на "Поле чудес": ошеломил признанием

Леонид Якубович более 35 лет ведет "Поле чудес" Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Леонид Якубович вот уже 36 лет появляется в эфире капитал-шоу "Поле чудес". За долгие годы передача стала по-настоящему культовой. При этом мало кто знает о закулисье шоу. Правду раскрыл Леонид Аркадьевич.

Леонид Якубович многое повидал за долгие годы существования капитал-шоу "Поле чудес". В кадре артист задорно развлекает публику, пробует многочисленные яства от гостей студии. И иногда страдает от этого.

Не секрет, что на шоу гости всегда приносят еду. Вот только она бывает не первой свежести.

"Некая женщина привезла на программу чемодан съестного. Там были копченые колбасы, еще что-то. Она вывалила на барабан всю эту груду", - поделился воспоминаниями артист.

Ему было неудобно отказать даме. "Не пробовать же нельзя. Люди привезли", - отметил Леонид Аркадьевич.

Шоумену приходится пробовать еду Фото: Кадр видео.

Потому Якубович стал делать вид, что очень голодный. Актер начал за обе щеки уплетать яства.

"И все было замечательно, пока я не обнаружил какой-то странный вкус, кисловатый. Но надо понять, она трое суток ехала в поезде, в июле месяце. И после игры первой тройки я упал, потерял сознание", - цитирует Teleprogramma.org звезду.

Ситуация оказалась критической. Шоумен получил тяжелейшее отравление.

"Укол не помогает. Нашли какое-то французское лекарство, вкатали. Я дотащил эту историю до конца и трое суток лежал в больнице", - ошеломил он признанием.

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