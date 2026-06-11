Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД РФ

В четверг, 11 июня, вечером информагентства передали такую вот - ну совсем вроде бы «не политическую новость», касающуюся главаря киевского режима…

«Не политическую» - на первый взгляд.

«Владимир Зеленский поддержал ЛГБТ*-сообщество («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

«Мы одинаковые. У нас одинаковые права, несмотря на предрассудки людей из XV века», — заявил бывший комик.

Также он согласился с необходимостью «открыто говорить с обществом обо всем».

- Мария Владимировна, как это понять? Нашел новых «друзей по оружию?»

С такими вопросами я обратился к директору Департамента информации и печати МИД РФ, официальному представителю Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой.

- То , что Зеленский близок идеологии ЛГБТ* - не новость, - заметила Мария Владимировна. - Такое с процветающей страной мог сотворить только… небинарная личность.

- Спасибо! Согласен.

* - «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ

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