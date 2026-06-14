Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды14 июня 2026 22:00

Михаил Державин мог стать «нашим Аленом Делоном». Но в советском кино такому места не нашлось

15 июня исполняется 90 лет со дня рождения актера Михаила Державина
Денис КОРСАКОВ
Державина любили, кажется, все. Дружно называли очень светлым, добрым, легким, бесконфликтным человеком. Фото: Global Look Press\Viktor Chernov

Державина любили, кажется, все. Дружно называли очень светлым, добрым, легким, бесконфликтным человеком. Фото: Global Look Press\Viktor Chernov

«ШИРВИНДТ В 13 ЛЕТ ПИЛ НАСТОЯЩЕЕ ШАМПАНСКОЕ»

Отца Михаила Державина тоже звали Михаилом Державиным. Правда, настоящая фамилия его была Захаров, но, когда в 1924 году он поступал учиться на актера, решил подобрать что-нибудь более звучное, - и вспомнил, что его далекие предки были крепостными у Гавриила Романовича Державина. Под дворянским псевдонимом он вошел в историю Вахтанговского театра, где его звездной ролью стал фельдмаршал Кутузов (в кино ему тоже везло на исторических персонажей - он побывал и Климом Ворошиловым, и поэтом Василием Жуковским, и опричником Малютой Скуратовым).

Семья жила рядом с театром, на Арбате, и Миша с детства привык вращаться в кругу знаменитых актеров - в гости все время захаживали то Николай Черкасов, то Цецилия Мансурова, то Рубен Симонов. То Мария Миронова с Александром Менакером - благодаря этому Миша познакомился с их сыном Андреем Мироновым (которого воспринимал как совсем маленького ребенка - он ведь был младше на пять лет). А на новогодней елке у одного актера Вахтанговского театра он подружился с Шурой Ширвиндтом. Потом в мемуарах писал: «мне было тогда 11, а ему уже 13 лет. Он мне казался уже недостижимо взрослым, тем более что Шура пил настоящее шампанское, а я - все еще лимонад».

Ширвиндт, с которым его на протяжении всей жизни связывала дружба, считал, что из Державина можно было бы сделать советского Алена Делона

Ширвиндт, с которым его на протяжении всей жизни связывала дружба, считал, что из Державина можно было бы сделать советского Алена Делона

Фото: фотохроника ТАСС..

И в тех же мемуарах он писал, что с детства очень любил рисовать. Отец хотел, чтобы сын выучился на художника, Миша даже ходил в художественную школу, но... «Совсем рядом со школой и моим домом располагалось Театральное училище имени Щукина. Мне ничего не оставалось, кроме как перейти в соседний подъезд и выучиться на артиста». Папа тут не составлял ему протекции - потому что умер в возрасте 48 лет, когда Мише было 15, от двустороннего воспаления легких, с которым врачи не смогли справиться. Однако практически все педагоги училища были друзьями Державина-старшего, и вряд ли нашли бы в себе силы отказать в приеме его сыну (тем более, юноша был очевидно талантлив, ректор Борис Захава чуть позже писал о нем: «У Державина хорошие данные, красивое лицо, голос и пластичность сочетаются с искренностью, чувством правды, сценическим обаянием. Поет, отлично танцует, музыкален, ритмичен, наблюдателен»...)

Ширвиндт, с которым его на протяжении всей жизни связывала дружба, считал, что из Державина можно было бы сделать советского Алена Делона - внешность позволяла. «Но требовались иные типажи (по крайней мере на роли главных героев) - в 50-е нужны были Рыбников, Белов, Юматов на роли рабочих парнишек, в 60-е - Смоктуновский, Баталов, Лазарев на роли интеллектуалов-физиков… Державин не вписывался ни в каких «кубанских казаков». И сейчас его помнят почти исключительно как комедийного артиста, редко игравшего в кино главные роли.

«Кабачок «13 стульев», где Державин выступал в качестве пана Ведущего, принес ему огромную всесоюзную славу

«Кабачок «13 стульев», где Державин выступал в качестве пана Ведущего, принес ему огромную всесоюзную славу

«ВДРУГ ПОДХОДИТ БРЕЖНЕВ, ОБНИМАЕТ И ЦЕЛУЕТ МЕНЯ»

Судьба как начала в детстве сводить Михаила Михайловича с легендарными людьми, так и продолжила: его первым тестем был Аркадий Райкин, а вторым - Семен Буденный. И с обоими сложились замечательные отношения. Райкин одолжил ему свой костюм для первого концерта, все прошло на ура, и Аркадий Исаакович потом заметил: «Ты же выступал в моем костюме. Думаю, если бы ты вышел в нем на сцену и просто молчал, все равно имел бы успех». Но брак с Екатериной Райкиной был типично студенческим и быстро закончился.

С Ниной Буденной они прожили гораздо дольше и произвели на свет дочь Машу. А жили в квартире у маршала («я попал в какую-то невероятную жизнь, в дом, где жили герои моего детства. Выхожу во двор, а из соседнего подъезда появляется Климент Ефремович Ворошилов, которого играл мой папа в кинофильме «Сталинградская битва» и которому мальчишкой я писал письмо. Из другого подъезда выходит Рокоссовский, красавец, и спрашивает: «Как дела, сынок?») Буденный оказался обаятельнейшим человеком, ездил с зятем на рыбалку и рассказывал ему массу историй из своей жизни. Как до революции учил верховой езде брата царя. Или «как однажды ему на голову «села»… шаровая молния. Дело было на каких-то маневрах, шел дождь, началась гроза. Вдруг к нему подлетел огненный шар, «прокатился» вокруг околыша фуражки и… улетел. После этого голова была будто обручем сжата».

Третьей и уже «окончательной» супругой Державина стала певица Роксана Бабаян. Фото: Global Look Press\Anatoly Lomokhov

Третьей и уже «окончательной» супругой Державина стала певица Роксана Бабаян. Фото: Global Look Press\Anatoly Lomokhov

«Когда он умер, я, естественно, в составе всей семьи шел за его гробом в первых рядах. А похороны показывали по телевидению. И слышу, телевизионное начальство шипит: «Уберите этого актера из «Кабачка «13 стульев»! Чего он там крутится?» И вдруг ко мне подходит Брежнев, обнимает и целует меня. И я слышу: «Показывайте Державина крупнее!»

Третьей и уже «окончательной» его супругой стала певица Роксана Бабаян. Державину очень нравилось ее имя, «завораживающее какой-то особенной своей энергетикой и музыкальностью», а познакомился он с нею, когда они в составе целой толпы артистов отправились давать концерт на день города в казахском Джезказгане. Оказалось, это какая-то афера: в итоге денег им не заплатили, заселили в какой-то отель и продержали там десять дней (хорошо еще, обеспечили трехразовое питание). Но за эти десять как бы бессмысленных дней Михаил Михайлович влюбился в Роксану по уши («наше положение облегчалось тем, что и Миша, и я были уже практически в состоянии развода» - вспоминала она).

САМОЕ СТРАШНОЕ РУГАТЕЛЬСТВО - «ДА НУ ЕГО В БОЛОТО!»

«Кабачок «13 стульев», где Державин выступал в качестве пана Ведущего, принес ему огромную всесоюзную славу. И кучу проблем в Театре сатиры: главный режиссер Валентин Плучек бесился из-за того, что актеры уделяют слишком много внимания телевидению, порой опаздывают из-за этого на репетиции. А главное - из-за того, что зрители в театре перестают воспринимать их всерьез. Там же шло много драматических постановок, например, «Бремя решения» о Карибском кризисе, где Андрей Миронов играл президента Кеннеди, а Державин и Спартак Мишулин - самых высокопоставленных американских военных. Но когда они выходили на сцену, по залу несся шелест: «О, пан Ведущий!», «О, пан Директор!»

К «Кабачку» бесконечно придиралась цензура, передачу периодически норовили закрыть. Державин вспоминал: «Как-то Леонид Ильич приехал на Останкинскую студию, где снималась передача. (...) Я вышел, смотрю: стоит толпа. А в центре ее — Брежнев. И вдруг слышу: «Леонид Ильич, а какие у вас любимые передачи?» Он отвечает: «Программа «Время», спортивные программы…» И вдруг увидел меня (а я в костюме пана Ведущего, в гриме) и добавил: «И «Кабачок «13 стульев»!» После этих его слов, несмотря на разного рода трудности, мы продержались еще немало лет…» (Передачу безжалостно прикрыли осенью 1980-го, когда в Польше начались волнения и появилось движение «Солидарность» - хотя какое отношение к нему имели веселые поляки из «Кабачка»?)

Кадр из фильма «Трое в лодке, не считая собаки» (1979)

Кадр из фильма «Трое в лодке, не считая собаки» (1979)

Державин с телевидения не пропал. Его, правда, все чаще воспринимали как составную часть дуэта с Ширвиндтом - в «Кинопанораме», в «Утренней почте», в «Вокруг смеха» (они вместе выступали с 50-х). А кинокарьера Михаила Михайловича вроде как пошла в гору в 90-е, он сыграл во время и после перестройки чуть ли не больше ролей, чем за всю предшествующую жизнь. Правда, это были в основном комедии Анатолия Эйрамджана - «Бабник», «Импотент», «Жених из Майами» и прочее, не отличающееся большой художественной ценностью. Но Державин снимался там с удовольствием.

Его любили, кажется, все. Дружно называли очень светлым, добрым, легким, бесконфликтным человеком (дочь говорила, что самое страшное ругательство, исходившее от него, было «Да ну его в болото!») Главной его страстью была рыбалка (пойманных рыб он выпускал в пруд на даче, «но потом появились охотники на мою рыбку - водяные крысы. Я несколько раз заставал их на месте преступления…»)

10 января 2018 года его не стало. Перед этим обострились болезни сердца и сосудов, от которых он страдал довольно долго. В больнице его ежедневно навещали Роксана Бабаян и дочь Мария. С ее матерью, Ниной Буденной, у него сохранились хорошие отношения, и, когда журналисты спросили ее о завещании Михаила Михайловича, она ответила: «Да ладно вам, какое завещание, что там завещать? Нечего».

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ФИЛЬМЫ

«Трое в лодке, не считая собаки» (1979)

«Моя морячка» (1990)

«Бабник» (1990)

«Жених из Майами» (1994)

«Старые клячи» (2000)

Читайте также:

Натали Портман наотрез отказалась играть Лолиту, но с радостью ухватилась за «Черного лебедя»

«В Италии Стефания Сандрелли — для всех просто С.С.»: как девушка, победившая в конкурсе «Мисс кино» в 14 лет, стала звездой эпохи и секс-символом

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину