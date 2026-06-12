19-летняя дочь Лепса вернулась в Россию

Григорий Лепс перед началом церемонии вручения XXI премии "Муз-ТВ" Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На премии МУЗ-ТВ Григорий Лепс выступил дуэтом с Лешей Свиком с песней «Дайте надежду».

Как выяснил KP.RU, в звездном партере 63-летнего артиста поддерживала его дочь Николь. 19-летняя наследница Григория Викторовича очень похожа на своего отца. Николь живет и учится в Лондоне, но, видимо, приехала на каникулы погостить к отцу.

19-летняя дочь Григория Лепса вернулась в Россию

- Дети в основном с мамой время проводят, я много работаю, не всегда есть возможность к ним летать. Когда они уезжали учиться за границу, я был категорически против этого решения, но это все равно случилось, - рассказывал в недавней беседе с KP.RU Григорий Лепс. - Средненькая дочь уже закончила школу, поступила в университет. Младший пока ещё учится в школе, ему 15 лет. После сын пойдет в университет. Так что мне ещё лет 5-7 их тащить. Прошу их только об одном - чтобы не ссорились с друг другом. Ведут они себя нормально, это полностью заслуга моей бывшей супруги Анны.

По словам Лепса, Николь в перерывах между учебой осваивает профессию менеджера.

- Младшая дочь занимается, я даже не знал, что есть такая профессия «устроитель концертов». А средняя дочь, от Ани которая, выбрала маркетинг. Сейчас пыталась в банк устроиться, не получилось, будем думать дальше, - говорит артист.

Напомним: от первого брака у Григория Лепса есть ещё старшая дочь Инга. Она пошла по стопам отца, пробует себя в актерской профессии.

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