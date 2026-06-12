Сергей Степашин: В День России мы вручили премии имени Валентина Распутина лучшим писателям

Экс-премьер, президент Российского книжного Союза (РКС) Сергей Степашин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

… - Сергей Вадимович, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда», помощник Степашина Александр Гамов. Я вас поздравляю с Днем России!

- Да, спасибо. Взаимно. А я поздравляю слушателей и читателей «Комсомолки» с днем нашей страны. И главное – чтобы следующие праздники мы отмечали уже в обстановке полной победы и мира.

- А вы где сегодня День России встретили?

- Я вот только что прилетел из Иркутска. Собственно, там и отмечали праздник, вручали Национальную литературную премию имени Валентина Распутина.

Ты знаешь, он иркутянин сам…

- Да, конечно.

- Российский книжный Союз вместе с губернатором Игорем Кобзевым учредили эту премию еще 9 лет назад. И вот мы уже в пятый раз вручаем ее лучшим, на взгляд авторитетного жюри, авторам. (Список лауреатов см. ниже. - А.Г.)

- А что еще было в программе?

- Мы посетили могилу Валентина Распутина.

А еще - побывали около маленькой баньки, которую мы восстановили. Вот именно там Валентин Григорьевич написал свои великие произведения - «Живи и помни», «Прощание с Матерой», «Уроки французского»…

Вообще, удивительно скромный был человек, так просто жил…

Хотя, ты знаешь, Саш, писатель-то великий, известный и любимый всеми.

Так что, вот таким образом мы отметили День России.

Думаю, это совершенно справедливо, потому что Валентин Распутин - это один из самых русских писателей, который очень любил свою страну, а не только Байкал.

- Мне повезло, я Валентина Распутина живым застал и видел несколько раз.

- Да, я тоже с ним встречался несколько раз. Человек удивительный был.

В следующем году ему было бы 90 лет и мы договорились создать все-таки оргкомитет по подготовке к этой дате. Составили записку вместе с губернатором в адрес председателя правительства, чтобы провести на всероссийском уровне празднование юбилея Распутина.

Кстати, 90 лет в следующем году и Иркутской области. 300 лет - как там было создано представительство Русской православной церкви, тоже такой большой юбилей. Ну и 90 лет Вампилову – известному драматургу…

И еще в Иркутске мы посетили, успели все-таки, маленький музей. Ну, не музей, а выставку в музее – «Русская Америка».

Я даже некоторых вещей не знал, мы в Америке-то владели чуть ли не Калифорнией, а не только Аляской…

Думаю, неплохо было бы свозить в Иркутск некоторых деятелей из Евросоюза.

- Согласен. Спасибо огромное. Еще раз с праздником!

- С праздником от всей души - нашу замечательную «Комсомолку»!

ЛАУРЕАТЫ

Первое место получил Владимир Личутин из Москвы за книгу «Груманланы» о поморах-промышленниках и морепроходцах.

Второе место занял прозаик из Красноярского края Михаил Тарковский за мемуарное произведение «42-й до востребования».

Третье место завоевала московская писательница Анастасия Ермакова за сборник малой прозы «Из-за ёлки выйдет медведь».

Специальный диплом вручен иркутскому автору - кстати, журналисту «Комсомольской правды» - Станиславу Гольдфарбу за книгу «“Последний срок” В. Распутина в Иркутском академическом драматическом театре им. Н. М. Охлопкова. История одного триумфального спектакля 2008–2023 годов».

Специальной премии «За верность заветам сибирской прозы» удостоен Александр Седалищев из Якутска за книгу «Хозяйка таёжной реки»