Дональд Трамп неожиданно заявил: опубликованные иранскими СМИ условия не имеют ничего общего с реальностью. Фото: REUTERS.

Не успели многочисленные эксперты по Ближнему Востоку разобрать по косточкам опубликованные пункты предполагаемого соглашения между США и Ираном, как выяснилось: с этим документом все не так просто. Более того, стороны практически синхронно принялись опровергать информацию друг друга и журналистов о содержании будущей сделки.

Мы собрали последние новости о войне и мирных переговорах США и Ирана на 12 июня 2026 года.

Заявление Дональда Трампа о переговорах США и Ирана

Первым выступил Дональд Трамп, который неожиданно заявил: опубликованные иранскими СМИ условия не имеют ничего общего с реальностью. По его словам, сведения, которые Тегеран передал в «распространяющую фейковые новости» прессу, совершенно не соответствуют тем условиям, которые были согласованы сторонами в письменном виде. Глава Белого дома также обрушился на иранских переговорщиков, пожаловавшись: с такими людьми крайне сложно вести дела, поскольку добросовестные переговоры в их понимании попросту отсутствуют.

Заодно Трамп вернулся к привычному для себя языку угроз. Он обвинил Тегеран в попытке атаки беспилотниками на выходившие из Ормузского пролива индийские суда, назвав этот шаг абсолютно неприемлемым. Правда, никаких доказательств предполагаемой атаки не представил. Тем не менее президент США посоветовал иранцам как можно быстрее взяться за ум.

Что ответил Иран на обвинения США

Практически одновременно последовал ответ из Ирана. В Тегеране указали: сообщения американских медиа и заявления Вашингтона о якобы намеченном на воскресенье подписании соглашения в Женеве также не соответствуют действительности. Иными словами, пока американская сторона опровергала содержание сделки, иранская опровергала саму готовность эту сделку подписывать.

Глава иранского МИД Аббас Аракчи. Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Получилась уже привычная для нынешнего кризиса картина. Кажется, что стороны находятся в одном шаге от исторического соглашения, но каждый новый час приносит новые взаимоисключающие заявления. Особенно любопытно это выглядит на фоне слов главы иранского МИД Аббаса Аракчи, который подчеркнул: меморандум о взаимопонимании никогда не был так близок к подписанию, как сейчас. При этом министр призвал журналистов не спекулировать на теме его содержания и пообещал, что детали будут опубликованы тогда, когда для этого придет подходящее время.

Новые заявления и еще больше путаницы

Еще больше путаницы внес вице-президент США Джей Ди Вэнс. Если верить ранее опубликованным утечкам, Иран мог рассчитывать на разблокировку части активов еще до начала полноценного переговорного процесса. Однако Вэнс категорически отверг такую трактовку. По его словам, Тегеран не получит ни доллара просто за подписание документа или участие во встрече. Любые экономические преимущества, по версии Белого дома, могут появиться только после выполнения Ираном своих обязательств.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: REUTERS.

Не менее запутанной остается и судьба иранского обогащенного урана. Еще недавно обсуждалась возможность его сохранения на территории Ирана под контролем международных инспекторов. Однако Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило прямо противоположное: согласно рассматриваемому варианту сделки, Соединенные Штаты все-таки должны получить иранский обогащенный материал. Проект также предусматривает разморозку иранских активов в обмен на открытие Ормузского пролива.

В этой дипломатической неразберихе неожиданно появилась третья сторона, которая решила добавить определенности. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф уточнил: окончательный согласованный текст мирной сделки между США и Ираном уже существует. Более того, Исламабад активно работает с обеими сторонами над завершением последних процедур, а мир между Вашингтоном и Тегераном еще никогда не был так близок, как сейчас.

Что на самом деле происходит с переговорами США и Ирана

Вновь получается необычная ситуация:

- Пакистан говорит о готовом тексте соглашения,

- Иран утверждает, что до подписания осталось совсем немного,

- Трамп заявляет, что опубликованные условия являются выдумкой, а его зам опровергает один из главных пунктов утечки.

При этом Израиль внимательно наблюдает за происходящим со стороны. Биньямин Нетаньяху в очередной раз напомнил, что посвятил десятилетия борьбе против иранской ядерной программы и уверен: пока он остается премьером, Тегеран не сможет получить ядерное оружие. Израильский лидер отдельно подчеркнул: по этому вопросу между ним и Трампом существует полное взаимопонимание.

Скорее всего, именно ядерная программа и остается главным камнем преткновения. После прекращения действия так называемой ядерной сделки 2015 года никакого международного соглашения, регулирующего деятельность иранской атомной отрасли, больше не существует. Вашингтон по-прежнему добивается ограничения возможностей Ирана, тогда как Тегеран требует сначала получить гарантии безопасности и прекращения давления, а уже потом обсуждать вопросы обогащения урана.

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