Публикуем боевые сводки и последние новости вокруг СВО на Украине на 13 июня 2026 года. Фото: Александр Река/ТАСС

Продолжаем собирать сводки с передовой и главные новости вокруг СВО. Кратко - о главном к утру 13 июня 2026 года.

Страна отметила День России: Владимир Путин в Кремле вручал медали Героя Труда и Государственные премии. Среди награжденных - врачи, инженеры, оружейники, ученые, деятели культуры и люди, чья работа связана с помощью фронту и бойцам СВО.

По официальным данным Минобороны РФ, подразделения группировки «Центр» освободили Приют в ДНР, а за ночь средства ПВО уничтожили 231 украинский беспилотник.

Владимир Путин заявил, что в зоне СВО находится более 700 тысяч российских военнослужащих. А Польша снова выставила Киеву исторический счет - теперь уже через Винницу и улицу Бандеры. Эти и другие события - в нашей ежедневной сводке.

ДЕНЬ РОССИИ

Владимир Путин вручил награды в Кремле...

12 июня, в День России, Владимир Путин по традиции провел церемонию вручения медалей «Герой Труда Российской Федерации» и Государственных премий в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Президент начал с поздравления россиян с праздником и отдельно говорил о сплоченности, патриотизме и людях, которые защищают страну на передовой. Путин связал День России не только с историей и государственностью, но и с нынешними бойцами: особое отношение к Родине, по его словам, поддерживает военнослужащих в окопах, а тыл стал опорой для тех, кто выполняет боевые задачи.

Отдельно отмечены главврач больницы святителя Алексия Алексей Заров, чьи медбригады работали на фронте и помогали раненым, и Татьяна Москалькова, занимавшаяся правами бойцов и их семей.

12 июня, в День России, Владимир Путин по традиции провел церемонию вручения медалей «Герой Труда Российской Федерации» и Государственных премий в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

... и раскрыл численность группировки в зоне СВО

Владимир Путин на встрече с военнослужащими-участниками СВО заявил, что российская группировка в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек.

Президент также сообщил, что Россия активно работает над нашим аналогом "Старлинка" для связи и управления дронами - мы наращиваем низкоорбитальную группировку спутников.

Лидер напомнил, что Россия практически одна противостоит так называемому коллективному западу и НАТО. Более того, некоторые страны вступили в Альянс в последние годы на надежде на поражение России и "раздел пирога", заявил Путин.

"Я бы показал им известный вам всем жест, если бы камер не было", - ответил всем врагам страны президент.

"Только один можем дать совет нашим недругам - не воюйте с Россией. Никогда не пытайтесь этого делать. Давайте жить дружно, так и решать все вопросы с помощью переговоров, но это были должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес", - посоветовал Путин Западу.

Именами героев назовут улицы и школы

Также российский лидер пообещал, что именами героев СВО будут называть не только воинские части, но и улицы, школы, в которых они учились. Так он ответил на просьбу бойцов увековечить память о Герое Спецоперации Наране Очир-Горяеве. Президент назвал бойца светлым человеком, настоящим мужчиной и почтил его память минутой молчания.

Владимир Путин назвал светлым человеком Героя России Нарана Очир-Горяева

Госсекретарь США Рубио поздравил россиян с Днём России

В официальном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, госсекретарь США Марко Рубио поздравил граждан России с национальным праздником - Днём России. В тексте подчеркивается, что США «привержены мирному разрешению конфликта на Украине и заинтересованы в деэскалации напряжённости».

Рубио отметил, что «международное сообщество продолжает поддерживать дипломатические усилия, направленные на прекращение боевых действий», и призвал к поиску решений, которые минимизируют страдания гражданских лиц.

Госсекретарь США Рубио поздравил россиян с Днём России Фото: REUTERS.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ВОКРУГ СВО НА УКРАИНЕ НА 13 ИЮНЯ

Приют вошел в сводку Минобороны

Главная фронтовая новость дня - Приют в ДНР. Минобороны РФ сообщило, что населенный пункт перешел под контроль подразделений группировки войск «Центр». Всего за неделю, по данным ведомства, российские силы заявили о контроле над пятью населенными пунктами: Шевченко, Охримовкой, Химиком, Роскошным и Приютом.

За ночь сбит 231 беспилотник

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 12 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 231 украинский беспилотник самолетного типа над 16 регионами России и акваторией Азовского моря.

ЗАЭС снова ушла на дизели

Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение после отключения линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Энергоблоки станции перевели на резервные дизель-генераторы, оборудование сработало штатно, радиационный фон, по данным станции, оставался в пределах естественных значений. Это уже второй блэкаут ЗАЭС за неделю.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О ПРОИСХОДЯЩЕМ НА УКРАИНЕ

Зеленский подписал скандальный закон и лишил русский язык защиты Европейской хартии

Владимир Зеленский утвердил закон, исключающий русский язык из перечня языков, к которым Украина применяет положения Европейской хартии региональных или миноритарных языков. Принятый парламентом 3 декабря 2025 года документ 12 июня 2026 года получил подпись президента.

Механизм, изначально созданный для поддержки языков традиционных меньшинств, теперь формально не распространяется на русский язык. Киев превратил инструмент международной защиты в инструмент политической воли: для русскоязычных граждан это означает дополнительное сужение правового пространства и лишение официального статуса международно защищаемого языка.

ЕС открывает Киеву и Кишиневу дверь в переговоры

Евросоюз 15 июня в Люксембурге должен официально перейти к содержательной фазе переговоров о вступлении Украины и Молдавии. Речь идет об открытии первого переговорного кластера, который касается верховенства права, прав человека и судебной системы. Всего путь к членству состоит из шести тематических кластеров и 33 глав. Уже в понедельник, 15 июня, ЕС проведет отдельные межправительственные конференции с Украиной и Молдавией. Урсула фон дер Ляйен подала это как "переход к следующему этапу евроинтеграции". Она заявила, что открытие первого кластера фактически запускает формальное начало переговоров о присоединении.

Польша выставила Виннице счет за Бандеру

Польский город Кельце потребовал от украинской Винницы, своего города-партнера, убрать из городской топонимики имя Степана Бандеры. Депутаты польской партии «Право и справедливость» подготовили резолюцию: в 2022 году Винница переименовала улицу Льва Толстого в улицу Бандеры, и теперь в Польше решили, что партнерство с таким символическим багажом выглядит слишком дорого.

На этом же фоне Винница отозвала запрос на 15 списанных автобусов из Кельце. Очередной польский сигнал Киеву: помощь помощью, но Волынь, Бандера и УПА* никуда из памяти Варшавы не делись.

Самолет Зеленского заплутал без польского тыла

На этом фоне самолет Владимира Зеленского Airbus A319 UR-ABA в начале июня полетел в Европу окольными путями. Через Кишинев и вернулся в Краков - не через привычный Жешув.

Несколько лет этот польский аэродом был символом польского тыла Украины - аэропортом доверия западного покровительства.

Параллельно всплыл тендер на обслуживание борта на 17,7 млн гривен, который не состоялся, теперь обслуживание дробят на отдельные закупки.

Это случилось на фоне скандала с Польшей и мгновенно породило версии о закрытом польском коридоре, политическом сигнале и «панике в небе».

Польша не хочет платить за украинское оружие из своего кармана

Варшава отдельно напомнила Киеву, что поддержка не должна превращаться в односторонний счет. Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Польша выступает против передачи Украине 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира без компенсации. По его словам, Варшава требует возмещения почти полумиллиарда долларов за уже переданное Украине оружие.

Польская позиция звучит все жестче: Киев хочет деньги и вооружения, Варшава хочет компенсацию и уважение к исторической памяти. Союзники остаются союзниками, но кассовый аппарат уже включен.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ФСБ заявила о предотвращении убийства военного в Московском регионе

ФСБ задержала иностранца, которого подозревают в подготовке убийства российского военнослужащего в Московском регионе. По данным ведомства, задержанный забрал из тайника пистолет Макарова с глушителем и патронами, а также вел наблюдение за сотрудником Минобороны РФ.

Листовки сработали на Добропольском направлении

Минобороны РФ рассказало о применении листовок, сброшенных с беспилотников на добропольском направлении. По версии ведомства, после таких листовок часть украинских военнослужащих сдалась в плен.

Крым: меры по сдерживанию цен на топливо

Власти Республики Крым заключили соглашения с крупнейшими сетями АЗС о сдерживании роста цен на бензин и дизельное топливо.

Официальная цель инициативы - обеспечение устойчивого снабжения населения и сил СВО в регионе, особенно в условиях постоянного давления на логистику и транспортную инфраструктуру. Представители крымского правительства уточняют, что договорённости касаются как регулярных заправок для гражданских лиц, так и топлива для нужд военных подразделений

Покушение на бывшего министра госбезопасности ДНР

В Донецкой Народной Республике произошло покушение на Андрея Пинчука, бывшего первого министра госбезопасности ДНР.

Покушение на Андрея Пинчука в Новой Москве

По официальным сообщениям, в его доме прогремел мощный взрыв, но сам Пинчук не пострадал: успел укрыться за бронированной дверью. На месте происшествия работают специалисты-взрывотехники, оценивается безопасность соседних зданий и устанавливаются причины инцидента.

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