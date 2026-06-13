Бактерия счастья растет на грядках: почему работа на даче помогает снять стресс лучше психотерапевта

Давно замечено: физический труд на свежем воздухе снимает стресс лучше любого лекарства. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Каждые выходные миллионы наших соотечественников часами стоят в дорожных пробках, чтобы попасть на дачу и копать грядки, полоть сорняки, окучивать картошку. Лучшие умы зуммеров и миллениалов годами пытаются разгадать тайну этого загадочного поведения и чаще всего сходятся на том, что “предки просто сошли с ума”. Однако многие фанаты дачи подтвердят, что два дня в позе огородника делают тебя другим человеком: тревоги уносятся прочь, ты чувствуешь, как возвращается душевное равновесие и ты готов пережить очередные пять нудных дней в мегаполисе.

Не так давно ученые выяснили, в чем заключается лечебный эффект садоводства и огородничества. Попытка объяснить почему в последние годы наблюдается стремительный рост аллергических заболеваний, стрессовых состояний и психических расстройств, привела к рождению “гигиенической гипотезы”. Ее сторонники объясняют: стериальная городская среда изменила микробиом человека. Мы постоянно моем, стираем, трем и обеззараживаем все вокруг, по поводу и без повода используем антибиотики и отказались от здоровой пищи в пользу фастфуда. В результате современные люди потеряли естественный контакт с бактериями и микроорганизмами, вместе с которыми наши предки эволюционировали и превратились из обезьяны в человека. А они как раз поддерживали наш иммунитет и психическое здоровье.

Поначалу у этой теории было не так много аргументов. Но постепенно “гигиеническая гипотеза” стала обрастать доказательной базой. Например, появилось исследование, которое установило то, о чем нам в детстве говорили родители отправляя, на лето к бабушке. А именно - деревенские дети, выросшие на свежем воздухе в окружении домашних животных обладают более устойчивой психикой и активной иммунной системой, чем представители городской детворы.

Деревенские дети, выросшие на свежем воздухе в окружении домашних животных обладают более устойчивой психикой и активной иммунной системой, чем представители городской детворы.

- О том, что жизнь в сельской местности и контакт с домашними животными важны для снижения риска развития астмы и аллергии, мы знали и раньше, - говорит соавтор исследования Кристофер Лоури, профессор физиологии в Университете Колорадо в Боулдере (США). - Но это исследование стало первым подтверждением идеи о том, что детство в деревне также положительно влияет и на психическое здоровье.

Но каков механизм этого благотворного влияния? Парное молоко? Огурцы прямо с грядки? Богатырский храп деда, принявшего “с устатку”? Оказалось, что лечебными свойствами обладает сама “мать - сыра земля”. История этого открытия крайне любопытна. Бактерия Mycobacterium vaccae первоначально была обнаружена на берегах озера Кьога в Уганде в 1970-х годах. Исследования проводили иммунологи, которые обратили внимание, что жители окрестных деревень лучше реагируют на вакцины против проказы. Потом выяснилось, что эти бактерии повсеместно встречаются в почве и воде. В том числе на тех грядках, которые вы обрабатываете у себя на даче.

Изучив свойства этой бактерии ученые пришли к выводу, что контакт с ней стимулирует выработку серотонина (его называют “гормоном хорошего настроения”) и снижает уровень воспаления. Все это помогает мозгу эффективнее справляться со стрессом и тревожностью

Тот же Кристофер Лоури провел эксперименты на мышах, которые в 2016 году были названы одним из «10 главных прорывов года». Каким образом выяснилось, что бактерия Mycobacterium vaccae снижает уровень стресса у лабораторных животных? Мышам вводили бактерии и на 19 дней помещали в компанию более крупного и агрессивного самца. Грызуны проявляли меньше тревожности и страха, а кроме того более активно противостояли своему агрессивному соседу. Вдобавок у них на 50 процентов реже развивался спровоцированный стрессом колит (степень его выраженности можно измерить по повреждению клеток толстой кишки) и наблюдалось меньше признаков системного воспаления.

Бактерия Mycobacterium vaccae способна сделать человека счастливее. Фото: PeopleImages/Shutterstock/Fotodom

Воодушевленный этими результатами Кристофер Лоури занимается сейчас разработкой вакцины для лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Профессор считает читает, что бактерии – в виде таблеток, ингаляций или инъекций – можно в целях профилактики давать солдатам перед отправкой на фронт или сотрудникам специальных служб перед выездом на место ЧП. В общем применять у людей, которые могут столкнуться с риском развития ПТСР.

Пока вакцина от стресса еще не прошла клинические испытания. Однако ученые считают, что работая на грядках, огородники вакцинируются естественным путем, вдыхая микроскопические дозы бактерии Mycobacterium vaccae с воздухом или получая при контакте кожи с землей.

- По мере того, как человеческие общества мигрируют в городскую среду, мы теряем связь со множеством видов бактерий, которые важны для нашей иммунной системы и психического здоровья. С помощью вакцин пожно поправть дело, — объясняет Лоури лечебное влияние бактерии Mycobacterium vaccae.

В общем, наука подтвердила на экспериментальном уровне, что возиться в огороде действительно очень полезно для нервной системы. Теперь вы знаете, что сказать детям-подросткам, когда они протестуют против поездки на дачу.

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