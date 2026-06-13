Киев намерен потребовать у своих союзников еще, как минимум, 20 млрд. долларов Фото: REUTERS.

Кто бы что ни говорил, но все действия украинского «просроченного» узурпатора-комедианта Владимира Зеленского подчинены достаточно жесткой логике. Даже в те моменты, когда он несет явный бред и делится фантазиями наркомана. Правда, стоит отметить, что автором этой логики является не он сам, а те, кто искусно дергают его за ниточки, словно куклу-марионетку.

Вот, к примеру, взять его бред, как минимум, последних двух недель (в общем-то, уже и почти месяца) о том, что ВСУ якобы переломили ход конфликта, что они захватывают больше территории, чем уступают, что Украина находится сейчас в сильной переговорной позиции. И прочее, прочее, прочее…

И, кстати, все эти письма, который «просроченный» в последнее время разбрасывал с щедростью сеятеля – это тоже все продумано, как и оскорбления, содержащиеся в них и адресованные Трампу и Путину. Не удивлюсь, если те же самые кукловоды выбирали, причем, тщательно все те выражения, что поднимали у многих в груди волны злости.

Как сообщило издание Politico, на грядущем заседании в формате «Рамштайн», которое состоится на следующей неделе 18 июня, Киев намерен потребовать у своих союзников еще, как минимум, 20 млрд. долларов. Причем, неважно, будет это оформлено в виде пожертвования или очередного кредита. Каждой из стран-участников Украина намерена предложить выделить для нее от $2 млрд. до $6 млрд. Как разъяснили изданию собеседники из команды Зеленского, министр обороны Украины Федоров уже обсуждал этот вопрос с коллегами из ряда стран и вроде бы даже заручился их поддержкой.

Hадо показать, что ВСУ способны не только держать оборону, но и наносить удары по российским тылам Фото: REUTERS.

- Все видят, что Россия горит, и мы хотим, чтобы она горела еще сильнее, но для этого нам нужно финансирование, — объяснил журналистам представитель украинского Минобороны.

Желаемые Зеленским деньги - это не какая-то часть знаменитого кредита в 90 млрд. евро, выделенного Евросоюзом, поскольку из того кредита на Украину до сих пор не поступило ни евроцента. А первый транш обещают прислать только в конце июня, и это при самом благоприятном для Зеленского раскладе. Причем, любая мелочь может в любой момент остановить процесс, словно камешек, попавший в колесо телеги. Между тем, Зеленскому деньги необходимы срочно, сейчас и гарантированно. И формат «Рамштайна» чуть ли не единственный вариант, оставшийся у киевского «просрочки», чтобы сделать это по-быстрому.

Ведь фактор времени здесь имеет первостепенное значение.

- Окно возможностей скоро закроется. Россия действует быстро и инновационно. И если мы дадим ей время снова адаптироваться, мы можем упустить единственный реальный шанс положить конец этому конфликту путем настоящих переговоров. А если Россия создаст собственные дроны средней дальности, это станет для нас катастрофой, - объяснил переживаемый Украиной момент все тот же чиновник из Минобороны Украины. Конечно, с три короба наврал, как и положено в соответствии с критериями, принятыми у команды «просроченного». Но это то, что хочет слышать сейчас европейский Запад.

Поэтому Зеленский так напорист и нагл в последнее время. Он уговаривает союзников, что дела его вовсе не так плачевны, как видится стороннему наблюдателю. Между тем, российская армия продолжает освобождать в ежедневном режиме по одному, два населенных пункта. Российские воины прочно зашли в важнейшую Константиновку и организовали для держащих там оборону частей ВСУ несколько «котлов». На фоне этих новостей Зеленскому, кровь из носу, надо показать, что ВСУ способны не только держать оборону, но и наносить удары по российским тылам. И оттого, чем больше будет успехов у наших бойцов на земле, тем ожесточеннее киевская хунта попытается и дальше бить по нашим городам. Ему очень нужны деньги, которые он пустит на вооружения, если не на противоракеты, ввиду их дефицита, то на ракеты и дроны. Чтобы запустить их в Россию.

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