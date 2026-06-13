Геннадий Зюганов: Нас ждут ещё одно 9-е мая, Тегеранская и Ялтинская конференции

Лидер КПРФ, Герой Труда России Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

…- Геннадий Андреевич, когда будет в России еще одно 9 мая? - спросил я у легендарного патриарха советской и российской политики, председателя ЦК КПРФ, когда он на днях посетил нашу редакцию… И я вместе с ним принял участие в записи программы «Партийная среда» на Радио «Комсомольская правда».

- Очень правильный вопрос, Александр, - сказал лидер партии. - Оно может наступить гораздо быстрее, но при следующих условиях.

Первое. Если мы не изучим, почему Ленин расколотил всю Антанту, собрал страну, и мирно на съезде проголосовали: восстановить нашу державу, но в новой форме, в форме Союза Советских Социалистических Республик.

Если мы не изучим, почему Сталин за 10 лет до начала войны сказал стране: «Мы проигрывали многое, потому что отставали. Или мы пробежим за 10 лет то, что Европа прошла за 50-100 лет, или нас сомнут». И мы пробежали.

Мы за 10 лет построили 9 тысяч лучших на ту пору заводов, фабрик, научных институтов, подготовили уникального Героя – солдата и командира.

Я смотрел допросы фашистских генералов. Они сказали: мы знали, сколько у вас самолетов и танков, мы знали, сколько артиллерийских систем, но мы даже не подозревали, что вы за 10 лет подготовите такого храброго, умного, сильного солдата и командира.

Это (9 мая 1945-го) была победа советского учителя, советского инженера, советского врача, советского ученого.

Мы должны оттолкнуться от этого. А мы сегодня Мавзолей заколачивают досками… (Речь идет о парадах Победы на Красной площади 9 мая. - А.Г.)

- Геннадий Андреевич, в феврале 1945-го на Ялтинской конференции Сталину, Рузвельту и Черчиллю удалось обустроить миропорядок на десятилетия вперед. Каким современным мировым лидерам по силам сделать подобное в наши дни?

- Александр, ты в этот раз задаешь очень сложные и интересные вопросы. Молодцом.

- Я готовился.

- Ленинско-сталинская модернизация подняла страну, и все увидели, что такое советская власть, что такое труд и что такое сплоченность народа, что такое настоящий интернационализм и дружба.

Три поколения, которые воевали в Первой мировой - и продули, воевали во Второй мировой – и героически сражались.

Возникает вопрос – почему? Они защищали свою родную власть, свою, советскую. Они показали пример.

И в этом отношении и Черчилль, и Рузвельт в первый же день войны осознали, что в данной ситуации Сталин и советская страна на стороне великой правды и свободы сражаются.

Но Сталин провел настолько мудро политику – и внутреннюю, и внешнюю, что сумел сплотить (народ) внутри страны.

Сталин сказал: Гражданская война была сложной, мы внутри поссорились. Он все делал, чтобы уврачевать эти раны. Они и примирились с кулаками, и договорились с кулаками, и простили много помещиков, буржуазии.

Он сумел договориться и с Рузвельтом, и с Черчиллем. И это позволило нам обеспечить ту великую Победу.

И он дал слово вступить через 3 месяца после победы на Западном фронте американцам, Рузвельту, и точно выполнил, объявив войну Японии.

И Василевский за 20 дней расколотил миллионную хваленую Квантунскую армию.

Вот чьи операции сейчас должны изучать у нас в Генштабе и во всех военных учебных заведениях. Тогда будут и новые победы.

Да, они сумели договориться.

Но первый раз (Сталин. - А.Г.) поехал в Тегеран, он поехал после того, как у меня на Орловско-Курской дуге Жуков, Рокоссовский с Баграмяном расколотили почти 2-миллионное войско гитлеровского рейха.

Потом сумели провести Донбасскую операцию, Днепр форсировали.

И Сталин сказал: «Неплохо, если бы взяли Киев». И перед той встречей в Тегеране взяли и Киев.

Он приехал с аргументами, весомыми, мощными, сильными. И Черчилль привез ему от короля Англии меч, на котором было выгравировано «Храброму и крепкому, как сталь, советскому народу за победы под Сталинградом». Вот это пример.

СПРАВКА «КП»

Тегеранская конференция - первая за годы Второй мировой войны встреча лидеров «большой тройки» - СССР, США и Великобритании - Сталина, Рузвельта и Черчилля. Проходила с 28 ноября по 1 декабря 1943 года в Тегеране.

- Кто сегодня может быть? Я скажу, кто сегодня может быть. В принципе в рамках БРИКС собрался лучший потенциал, в рамках ШОС – лучшие, талантливые мозги.

И неслучайно Путин, выступая на Питерском форуме, подробно раскрыл, что потенциал теперь у БРИКС и ШОС выше, чем у «семерки», и темпы гораздо выше.

Но нам надо набирать эти темпы. И сегодня, если бы собрались вместе, условно, Путин, Си Цзиньпин, Моди (Индия) и Трамп, вполне можно договориться и выстроить новую систему международных отношений.

Так что впереди, на мой взгляд (не исключаю), новая Ялта.

Это страны, которые имеют огромный вес. А сейчас, когда все предыдущие договоренности выброшены на свалку, мир, конечно, может в один час скатиться к большой и жуткой войне. Так что эта встреча крайне необходима, и ее оттягивать нельзя.

- Она должна пройти до нового 9 мая или после?

- Ее надо готовить тщательно, но, на мой взгляд, она (встреча лидеров) вызрела…

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