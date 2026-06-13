Зеленский сказал, что все должны быть с фронта, ни одного человека в ТЦК, а кто не был – отправить на фронт Фото: REUTERS.

Периодически Верховная рада Украины возвращается к обсуждению вопросов проведения «могилизации» в Незалежной, и в ходе таких обсуждений иногда всплывают очень неприятные для нынешней украинской власти и ТЦКшников проблемы. Так, например, буквально на днях сотрудник Одесского ТЦК Владимир Чабан пожаловался, что отношение к его коллегам в обществе не просто изменилось на резко отрицательное, но и докатилось уже до детей.

По его словам, детей сотрудников военкоматов начали травить в школах другие ученики, их избивают, оскорбляют и унижают, а еще вешают им на спины таблички с оскорбительными надписями. И травля со стороны сверстников просто за принадлежность к семье сотрудника военкомата стала уже повсеместным явлением.

Безусловно, все знают, насколько жестокими могут быть дети по отношению к тем, кого они избрали объектом травли, но в данном случае дело происходит на Украине, где унижения и издевательства над слабыми всегда были, мягко говоря, одной из наиболее характерных черт целых социальных групп, а сейчас они прекрасно вписываются в ценности бандеровской неонацистской идеологии. Тем более, что большинство детей просто мстят своим сверстникам за забранных на передовую и погибших там (как вариант – пропавших без вести) родителей и родственников.

При этом, сами ТЦКшники начинают чувствовать себя на улицах украинских городов и даже сел очень неуютно. В Волынской области их отлупили лопатами в селе, куда они заехали на свою «охоту за людьми», в Киеве обычные прохожие просто мобилизовались сами, но не в том смысле, как хотели бы ТЦКшники, а отлупили их и отбили мужчину, которого практически уже «упаковали». Многие из них признаются, что после окончания смены переодеваются в «гражданку», чтобы избежать конфликтных ситуаций на улицах, и чтобы никто, тем более, соседи, не знали про их работу в ТЦК. Но наиболее показателен случай в Николаеве, где молодой парень отоварил сразу трех патрульных ТЦК с криком: «Они забрали моего отца!» И лупил их без всякой жалости, в том числе, лежачих ногами по голове, да еще под дружное одобрение прохожих. Которые, к сожалению, одобряли его поступок только словами, а не действием.

Как выяснилось из завоевывающих популярность альтернативных способов общения ТЦКшников с народом, встречая сопротивление со стороны людей, они достаточно часто пасуют и отступают. Причем, очень часто просто трусят. Что, как бы, не очень вяжется с имиджем прошедших огонь и воду бывалых фронтовиков. Впрочем, как оказалось, большинство жирных и трусливых боровов, кем и являются преимущественно ТЦКшники фронта и окопов не только не нюхали, но и даже не были в тыловых частях. Эту ложь про ТЦКшников-фронтовиков, которой украинский «просроченный» узурпатор-комедиант Владимир Зеленский достаточно долго «кормил» украинцев, в Верховной раде развенчал его бывший подельник, экс-спикер Рады депутат Дмитрий Разумков.

Что рассказывают Министерство обороны, ВСУ о ТЦК? Что там все люди с фронта Фото: REUTERS.

- Что нам рассказывают Министерство обороны, ВСУ о ТЦК? Что там все люди с фронта. Все слышали эту басню, что все с фронта, все прошли боевые действия? А я вам сейчас по каждому из регионов дам информацию, сколько процентов людей имеют УБД. Киев – 33%, Киевская область – 37, Волынская – 32, Закарпатская – 26, Ивано-Франковская область – 28, Львовская – 30, Ровенская – 27, - привел конкретные данные депутат, назвав их далее по каждой конкретно области, и продолжил. - Помните, Зеленский сказал, что все должны быть с фронта, ни одного человека в ТЦК, а кто не был – отправить на фронт. Здесь видите, сколько людей на фронт можно отправлять.

Отдельно он прошелся по ситуации в Луганской области, где, по официальным данным, половина сотрудников ТЦК прошла через фронт. «Скажите, пожалуйста, где они проводят эти мобилизационные действия, в Луганской области, в каких населенных пунктах работают?» - ехидно поинтересовался Разумков, явно имея в виду, что Луганская область на все 100% освобождена российской армией.

- Вы издеваетесь над людьми! Если взять средний показатель, даже если завысить его до потолка, пускай будет 40%, хотя реально меньше, – обрушился Разумков на депутатов фракции «Слуга народа» и украинские власти. - Остальные 60% – это около 30 тысяч должностей в ТЦК. А это корпус. Вы понимаете, что такое корпус? Это 6-7 бригад. В зависимости от их наполнения, отправляем на самые страшные направления нашего государства: Константиновское, Харьковское, Луганское направление.

Правда, никаких конкретных действий после таких обличительных речей от парламентариев не последовало. Единственно, украинцы теперь узнали, что из трех ТЦКшников, которые винтят на улицах попавших в жернова бедолаг, двое являются самыми настоящими «ухилянтами», которые сами боятся, что их отправят на фронт больше всего на свете. И потому компенсируют свои страхи показательной жестокостью.

Читайте также:

Зеленский разыграл спектакль: нагло врет об успехах ВСУ, чтобы стрясти с Европы еще 20 миллиардов долларов

Зеленский прокололся, еще раз показав, что он не украиномовный, а русскоязычный