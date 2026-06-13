Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Мария Владимировна, здравствуйте! Это Гамов из «КП»… В Европе появился еще один «клоун», что ли? Иначе - как еще расценивать эту «репризу на манеже» genosse канцлера ФРГ?

Дело в том, что заявление Фридриха Мерца - что Украина якобы защищает свою свободу, вызвало смех со стороны депутатов партии «Альтернатива для Германии» в Бундестаге. Об этом пишет немецкая газета Welt.

Во время выступления Мерц произнес буквально следующее: «Украина защищает свою свободу уже более четырех лет». После этих слов со стороны парламентской группы «Альтернативы для Германии» послышался смех, отмечает издание.

Вот как этот эпизод - и вообще ситуацию в целом, складывающуюся в Германии, - прокомментировала по моей просьбе директор Департамента информации и печати МИД РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова…

- Вопрос к Мерцу: что защищает Германия? Ответ: немцев от благополучия.

- В точку! Спасибо, Мария Владимировна.

КСТАТИ

В той же публикации Welt отмечается, что канцлер попытался ответить на реакцию депутатов, обвинив их в том, что они не правы и напомнив о визитах некоторых представителей партии в Россию. «Однако его слова были проигнорированы», - отмечает немецкое издание…

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