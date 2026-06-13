Времени у Трампа осталось мало Фото: REUTERS.

Война в Иране начинает походить на качели, которые никак не могут уравновеситься. Вашингтон и Тегеран, заявляя, что ведут переговоры о мирном соглашении, в целом сохраняют режим прекращения огня, но регулярно обмениваются ограниченными ударами, словно проверяя друг друга. В четверг утром президент США Дональд Трамп, выразив недовольство опубликованными иранскими СМИ условиями предполагаемого соглашения, даже пообещал нанести «очень сильный удар по Ирану». Но уже в пятницу передумал.

Вчера же в США появилась информация о том, что сделка с Ираном все же «близка к заключению, но еще не завершена». Высокопоставленный американский чиновник, сообщило издание Politico, оценил вероятность заключения сделки в ближайшей перспективе в 80–85 процентов, но отметил, что на согласование деталей по ядерной программе уйдут месяцы. Главным препятствием на переговорах, по словам источника издания, является недоверие сторон друг к другу. А как еще может быть, если США начали войну в разгар предыдущих переговоров о мире, убив верховного лидера Ирана?

Поэтому сейчас в ходе вязких переговоров стороны упорно пытаются обеспечить свои интересы. В итоге, по оценке американского чиновника, «мы структурировали сделку таким образом, что они не получат своих выгод, пока мы не получим своих». Иран сможет воспользоваться преимуществами сделки - значительным ослаблением экономических санкций - только после того, как США создадут механизм контроля, который, по их мнению, позволит отслеживать процесс утилизации ядерных отходов Ираном.

У Трампа есть два месяца, чтобы заключить мир с Ираном Фото: REUTERS.

Но все более очевидным становится то, что начатая Трампом война против Ирана обернулась в значительной мере против него самого. Мировой энергетический кризис, вызванный закрытием Ормузского пролива, через который проходило 20% мировой торговли нефтью, ударил и по США. Растущие цены на бензин и удобрения по мере приближения промежуточных выборов в Конгресс повышают политические риски для Республиканской партии.

Если за какое-то время до промежуточных выборов ситуация с ценами на бензин нормализуется, а это возможно только при достижении с Ираном соглашения о мире и открытии для судоходства Ормузского пролива, тогда для республиканцев эти риски будут сняты, приводит Politico мнение одного из стратегов республиканской партии. Но если за галлон бензина придется платить по 5 долларов, то у республиканцев «будут большие проблемы», особенно в так называемых «колеблющихся» штатах.

Чтобы снизить цены на бензин до приемлемого уровня к ноябрю, сделка с Ираном, которую Трамп может представить как свою победу, должна быть заключена, как уже прикинули в Республиканской партии, до Дня труда, отмечаемого в США в этом году 7 сентября. У Белого дома, получается, есть всего два с половиной месяца, чтобы решить проблему.

По опросам, американцы не поддерживают войну в Иране, потому что считают, что она ухудшает их финансовое положение. Недавний опрос Politico показал, что большинство американцев, в том числе значительная часть избирателей Трампа в 2024 году, считают, что он не сделал достаточно для того, чтобы защитить их от экономических последствий войны.

Здесь интересно провести параллель с необъявленной войной, которую ведет Европа против России руками украинцев. Европейская экономика получила мощный удар после отказа от выгодных российских источников энергии и введения бессчетных санкций против России, которые бьют и по самим европейцам. Финансовая система стран ЕС оказалась сильно перегруженной, в значительной степени из-за поддержки Украины «столько, сколько потребуется».

Но пока кроме предупреждений отдельных политиков о том, что украинская авантюра ухудшает уровень жизни самих европейцев, в Старом Свете мейнстримом остается «наказание России», каким бы экономическим и финансовым бременем это не обернулось для Евросоюза. Прагматичные американцы, похоже, лучше понимают, что такое «политическое бремя» войны, чем европейские либерал-глобалисты, которые в своей лицемерной преданности «общим ценностям» все больше напоминают партактив СССР времен «застоя».

Реализм в оценке возможностей своего лидера в США выразил, в частности, известный консервативный комментатор Такер Карлсон, до начала войны в Иране страстный сторонник Трампа. Он заявил в своем шоу в четверг, что президент «не всегда справляется с ролью главнокомандующего, уж точно не является дипломатом и, очевидно, не умеет заключать сделки». Столь жесткая оценка наверняка заденет самолюбивого хозяина Белого дома, считающего себя «мастером сделок». Но критика Карлсона не свелась к личности президента: «К сожалению, мы начинаем понимать, что пределы возможностей Трампа - это не только его пределы, но и пределы возможностей Америки».

«Иранская западня», в которую Дональд Трамп сам же с большим азартом и влез, обещая, что это будет «кратковременная экспедиция», пока не отпускает президента США. Хотя он всячески делает вид, что это он заманил Тегеран в ловушку, но на деле вынужден идти ему на уступки. Потому что, оказывается, далеко не все американцы в ноябре будут голосовать за лозунг «Америка прежде всего». Для многих самой наглядной партийной агитацией будут ценники на заправках.

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