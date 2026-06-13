Италия не хочет возвращать на Украину несколько десятков детей, которых вывезли в 2022-м году из детдома в Сумах. Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине разгорается новый скандал с вывезенными с территории Незалежной детьми. Только на этот раз Россия ни при чем. А при чем один из главных и верных союзников бандеровского Киева - Италия.

Как сообщила американская телекомпания CNN, Италия не хочет возвращать на Украину несколько десятков детей, которых вывезли в 2022-м году из детдома в Сумах. Уполномоченный по правам человека Украины Дмитро Лубинец заявил американским тележурналистам, что Италия отказывается сотрудничать с Киевом по этому вопросу и препятствует украинским властям проверять условие содержания детей. Но позиция итальянских властей достаточно сильно подкреплена решениями местных итальянских же судов.

Киев утверждает, что эвакуация была временной и что, хотя конфликт продолжается, ситуация стабилизировалась в некоторых частях страны, и есть безопасные места, куда дети могут вернуться. А итальянская сторона опирается в своем решении на свое законодательство, согласно которому итальянские власти изначально рассматривали детей как несовершеннолетних без сопровождения взрослых, предоставили им статус беженцев и назначили новых опекунов. Десять лет назад Италия усилила правовую защиту детей-беженцев и приняла закон, согласно которому запретила возвращение или высылку любого несопровождаемого ребенка из Италии, за исключением случаев, когда это предписано судом в исключительных обстоятельствах.

Некоторые из этих детей уже были усыновлены в Италии новыми семьями, как 15-летний Александр, от которого родная мать в Сумах практически сразу отказалась после его рождения. Другим после прибытия их с Украины сразу же назначили новых опекунов, как это положено по итальянским законам. Примечательно, что дети сами говорят, что в Италии им будет лучше, и они не хотят возвращаться туда, где вместо нынешней жизни для них снова начнутся боевые действия.

Итальянские активисты после того, как Киев потребовал вернуть детей, даже начали сбор подписей и в короткое время собрали более 18 тысяч голосов против возвращения детей на Украину. Кстати, именно из-за того самого подростка Саши Киев активизировал свои усилия по возвращению детей. Мать-кукушка вдруг осознала, что не может жить без своего сына и требует отдать его ей. Не исключено, кстати, что он ей требуется в качестве третьего несовершеннолетнего ребенка в семье, чтобы ее нынешний муж получил отсрочку от мобилизации.

Но итальянцев в это вопросе просто так не возьмешь. Главный аргумент семей, в которых «прописались» украинские ребята заключается в том, что они против возвращения детей в условия конфликта, где их жизни и здоровью может грозить опасность. При этом, одна из таких итальянских активисток говорит, что она не против возвращения детей, но только после окончания боевых действий.

- Мы не хотим, чтобы дети оставались здесь, в Италии, навсегда. Мы просто сказали: «Послушайте, ребята, мы знаем, что ситуация в Украине ужасная. Конфликт все еще продолжается. Пожалуйста, оставьте детей здесь, пока ситуация не разрешится, а потом заберите их обратно, - прояснила свою позицию американским тележурналистам эта активистка, которая все 4 года занимается проблемами бывших украинских детдомовцев.

Правда, стоит признать, что украинская сторона воздерживается от хамства и наглости в своих заявлениях по этому вопросу. Все общение происходит достаточно корректно, и Украина всего лишь просит. Поскольку Италия – член ЕС и может направить, если понадобится, Киев, что называется, туда, «где раки зимуют, а для кучи еще и «кузькину мать» показать. А явная аналогия итальянской ситуации с так называемым «похищением украинских детей» Россией, когда наши власти эвакуировали украинские семьи с детьми и детей из прифронтовой зоны в безопасные районы, а сироты получили новых опекунов, никого на Украине в данном случае не смущает. Ведь в одном случае - Италия «позаботилась», а в другом - Россия «украла». Хотя, по сути, власти обеих стран сделали одно и то же – обеспечили безопасность детей и условия для их более счастливой жизни и полноценного развития.

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