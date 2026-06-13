Том Круз наблюдал за игрой в компании четы Бекхэмов Фото: REUTERS.

11 июня в США и Мексике стартовал Чемпионат мира по футболу, где лучшие сборные планеты борются за престижный кубок. Нас, как и сборной Италии, и других сильных команд, там нет. Организация — на уровне плинтуса (и чуть ниже: жалуются примерно все). Судей по надуманным причинам не пускают. Некоторых игроков — тоже. Представителей иных государств (Ирана, конечно) впускают с правом однодневного въезда — и тут же отправляют обратно. Словом, образцовый ЧМ-2018, проведенный в России, рядом не стоял. Однако посмотреть все же — несмотря на то, что самый ранний матч начинается в 22.00 — есть на что. Например, на суперзвезд. Чужие игры звезды посещают не так охотно (на встрече Канады с Боснией и Герцеговиной был замечен Майк Майерс, он же Остин Пауэрс), зато собственную сборную поддерживают как надо. На матч США против Парагвая в Лос-Анджелесе пришел без преувеличения весь Голливуд. Помогло: хозяева уверенно выиграли 4-1.

Лео Ди Каприо Фото: скриншот видео.

Лео Ди Каприо без кепки нигде не увидишь. Но как бы актер не шифровался, его всегда выхватит камера. Любит!

Билл Гейтс

Уставший от денег и жизни Билл Гейтс наблюдал за игрой в компании с колой без сахара.

Перис Хилтон

Блондинка в шоколаде Перис Хилтон не стеснялась напоминать оператору, кто она такая.

Анна Тейлор-Джой Фото: скриншот видео.

А вот восходящая звезда Анна Тейлор-Джой («Ход королевы»), даром что британка, выступила с демаршем — смело нацепила футболку сборной Аргентины. Явно топит за Месси!

Том Круз наблюдал за игрой в компании четы Бекхэмов — некогда капитана сборной Англии Дэвида и его жены, некогда солистки Spice Girls Виктории. Даже в ВИП-ложе пришлось раздавать автографы.

Джордж Лукас Фото: скриншот видео.

Великий создатель «Звездных войн» Джордж Лукас с удовольствием уплетал бургер. Куда без него? Это ж США.

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