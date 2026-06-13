Документ, предусматривающий изменения одного из видов страховок, начнет действовать с 1 июля 2026 года. Фото: Drazen Zigic/Shutterstock/Fotodom

Президент Владимир Путин подписал новый закон о страховании жизни, которое может приносить доход. Документ, предусматривающий изменения одного из видов страховок, начнет действовать с 1 июля 2026 года.

КАК БЫЛО РАНЬШЕ?

Был один вид страхования жизни, где доход зависел от того, как страховые компании вложили деньги. Теперь вместо него вводятся два новых вида.

- С 1 июля вступают в силу поправки, которые делают механизм начисления дохода по договорам страхования жизни более прозрачным для клиента, - объясняет Ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович. - Ранее договоры инвестиционного и накопительного страхования жизни часто работали по принципу «участия в инвестиционном доходе страховщика».

По словам эксперта, это означало, что компания собирала взносы, инвестировала их, а затем распределяла часть заработанного между клиентами. Конкретный источник дохода и принцип его расчета для клиента, как правило, не раскрывались.

КАКИЕ НОВЫЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ ВВОДЯТ?

Теперь вместо этого общего подхода вводится два отдельных вида страхования с четкими и понятными условиями.

Первый. С объявленной доходностью - компания заранее объявляет, какой доход вы получите. Он не зависит от того, выросли или упали цены на акции, недвижимость и т.д.

- Компания заранее устанавливает и фиксирует в договоре конкретный размер инвестиционного дохода на определенный период, - раскрывает подробности Яков Якубович. - Например, клиенту могут объявить ставку в 7% годовых на ближайший год. По итогам следующего периода ставка может быть пересмотрена и объявлена заново. При этом доход клиента не привязан к результатам вложений в какой-либо конкретный актив. Компания гарантирует заявленный процент, опираясь на общую эффективность своего портфеля. Минимальная планка — нулевая доходность. Для конечного клиента – это возможность более стабильного понимания , что будет с его накоплениями

Второй. С расчетной доходностью - здесь доход зависит от того, как удачно компания вложила ваши деньги в конкретные активы (акции, облигации и т.п.). Этот вид рассчитан только для квалифицированных инвесторов и с минимальной суммой взноса 6 миллионов рублей. Для первого вида таких ограничений нет.

- В этом случае доход клиента напрямую зависит от поведения указанных в договоре активов или рыночных показателей, - продолжает эксперт. - Например, это может быть привязка к индексу Мосбиржи, стоимости определенных ценных бумаг или уровню ключевой ставки. Формула расчета закрепляется в договоре. Если выбранный индикатор показывает рост, клиент получает соответствующий доход. Если индикатор снижается, инвестиционный доход обнуляется, но внесенные средства остаются защищенными. Клиент может в любой момент самостоятельно проверить динамику индикатора и оценить потенциальный результат.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

По мнению эксперта, главное изменение для потребителя - отказ от непрозрачных схем. Компании обязаны прямо указывать источник дохода: либо это фиксированная объявленная ставка, либо четкая формула с привязкой к рыночному индикатору. Выбор между стабильностью и потенциальной рыночной доходностью остается за клиентом.

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