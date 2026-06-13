Тарасенко Леонид, пленный военнослужащий ВСУ. Фото: Минобороны РФ.

Очередная история о похождениях украинского солдата. Военнослужащий ВСУ Леонид Тарасенко рассказывает, как его взяли в плен в Сумской области штурмовики группировки войск «Север».

Служить в ВСУ Тарасенко не желал. Но прятаться становилось все сложнее. Говорит, что если бы он попробовал уклониться от армии, ему бы дома отключили газ и свет. Мамы у него нет, а отчим сам получает пенсию в 1300 гривен (2104 рублей).

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Да и поехать работать некуда: все дороги в округа были перекрыты блокпостами, на обочинах - патрули ТЦК. Говорит, что даже при попытке трудоустройства в своем районе его бы сразу выдали военным, а они сразу «заткнули им дыру» на фронте.

Решился Леонид сдаться ТЦК, когда услышал, что набирают в пограничники. Думал, попасть куда-нибудь с оружием в руках к границе Евросоюза, чтобы смыться. Но хитрый план добровольца рухнул, когда его распределили в Сумы.

«Был призван Глуховским военкоматом на службу в погранвойска Сумского приграничного отряда. Прибыли в Сумы, нас одели, обули, развернули назад и приехал я на 12-ю заставу у Шалыгина. Там и проходили службу. Я ездил на Старовку раза 4-5 раз, потом на «Катьку» (прим. – в Катериновку) ездил и в тылу заступали. Там у нас в Сумской области много кто разговаривал, чтобы русские зашли, чтобы Сумская область присоединилась к Курской. Потому что в области у нас много ребят, кто ездит на работу в Россию...», - рассказал пленный.

Сначала Леонид в Сумах копал блиндажи, а потом его перебросили на передовую в Сумской области. Ближе к новым границам киевского режима.

«Сидел я в окопах. Сначала в восемь утра стали жужжать беспилотники... Взрываются и жужжат, потому что мы не вылезаем из ям. А потом вдруг голоса: «Вылазьте!» Мы вылезли. Я выскочил, бросил автомат. Мне сзади связали руки, обувь уже на мне была, автомат они забрали. Скотчем заклеили. И пошли мы быстреньким шагом туда. Вот и все... быстро, спокойно». Чего мы там сидели, кого мы ждали. Я просто, у меня не было ответа на все», - вспоминает пленный Тарасенко.