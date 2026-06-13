Под видом исследователей преступники записывались в библиотеки, заказывали редкие книги и крали их. Фото: Glen Johnson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Париже уголовный суд вынес приговоры по получившему большую огласку делу, которое следователи назвали «Операция Пушкин», сообщила Le Monde. Речь о крупнейшей серии книжных краж, общий ущерб от которых оценивается в 770 тысяч евро. Шестеро граждан Грузии получили от 18 месяцев условно до семи лет лишения свободы за совершенные ими хищения и подмену антикварных изданий русских писателей XIX века из престижных французских библиотек.

Схему, которую использовали преступники, раскрыл прокурор. Под видом исследователей преступники записывались в библиотеки, заказывали редкие книги, фотографировали их, тщательно обмеряя переплеты и фиксируя их внешний вид. Возвращали уже подмененные факсимильные копии с имитацией подлинных переплетов. Некоторые подмены удалось обнаружить лишь через месяцы.

Во Франции книги крали в 2023 году из трех библиотек: библиотеки Дидро Высшей нормальной школы в Лионе, Национальной библиотеки Франции и Библиотеки университета языков и цивилизаций в Париже. Среди украденных книг шесть изданий Пушкина, два – Лермонтова, одно – Баратынского. Часть возможных краж удалось предотвратить: когда стало известно об охоте преступников на букинистические редкости на русском языке, в одной из этих библиотек ценные книги из России убрали в хранилище.

Набольший срок – семь лет с пожизненным запретом на въезд во Францию – получил 50-летний Михаил З., которого суд признал организатором краж. По данным следствия, с марта по октябрь 2023 года он 40 раз появлялся в Национальной библиотеке Франции, интересуясь исключительно редкими изданиями. 40-летний Бека Т. получил 4 года. Михаил З. уже был осужден в Литве к трем годам и четырем месяцам лишения свободы за кражу публикаций XIX века, а Беку Т. за те же преступления приговорили в Эстонии к 3,5 годам тюрьмы. Для разбирательства во Франции обоих депортировали из прибалтийских стран.

Кражи редких книг не столь редкие преступления в Европе. По данным The Guardian, в 2022-2023 годах организованная сеть похитила около 170 редких русских книг, в том числе Пушкина и Гоголя, из библиотек примерно десяти европейских стран, включая Германию, Швейцарию, Чехию, Финляндию, Польшу, Латвию и Литву. Общий ущерб оценивается в 2,5 млн евро. Схема кражи была такая. Двое сообщников с поддельными документами заказывали редкие русские книги из хранилищ. Если за ними велась слежка, один отвлекал библиотекарей, а второй незаметно выносил книги. В Варшаве, например, они выдавали себя за словаков, в Хельсинки — за поляков, а в Риге — за украинских беженцев, желающих исследовать историю России.

Наказание преступников судом Парижа за кражу редких книг русских классиков может служить еще одним доказательством, что никакой «отмены русской культуры», о которой любят говорить в нынешней Украине и ее союзники в Европе, не может быть. В то время, как в Киеве уже снесли памятник Пушкину, а в Одессе решили сделать то же самое, на процессе в Париже, надо отдать должное французам, кражу его книг прокурор назвал ««настоящим разграблением сокровищ».