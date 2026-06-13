«Если бы он хотел сохранить семью, сделал бы это»: Павел Буре развелся с женой после 17 лет официального брака

Брак Павла Буре с Алиной Хасановой рухнул. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Трое детей, три собачки — два сенбернара и одна поменьше — казалось бы, ну как еще должно выглядеть счастье? Ему — 55, ей — 40. Вся жизнь впереди. Ан нет. Семья Павла Буре, одного из лучших хоккеистов мира и нашей страны в том числе, так не считала. Брак с Алиной Хасановой рухнул. Еще в конце 2025 года был запущен бракоразводный процесс. И вот только сегодня, 13 июня 2026 года, уже бывшая жена Буре отчиталась в соцсетях: «Нас официально развели».

Фото: социальные сети

По ходу встреч в суде стало понятно, что быстро и мирно ничего не случится. Процесс в стартовал в Хамовническом суде Москвы — и плавно перерос в разборки. Споткнулись, как водится, о классические вопросы — опека над тремя детьми, нажитая в браке недвижимость, солидный капитал (оценивают в 70 млн долларов, то есть в 5 млрд руб.)

Павел Буре с женой Алиной. 2006 г. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Сторона Хасановой сразу заявила позицию: дети — Павел (2013 г.р.), Палина (2015 г.р.) и Анастасия (2018 г.р.) — с рождения проживали с матерью и выражают желание остаться с ней. Мол, для «сохранения привычного для детей уровня жизни, доступа к качественному образованию и гармоничного развития», необходимо «справедливо разделить совместно нажитое имущество». Защитница жены хоккеиста Наталья Забрудская заявила, что приоритетом для доверительницы является определение места жительства — с мамой.

В декабре 2025 года тогда еще муж и жена подали друг к другу встречные иски.

— От предательства никто не застрахован, но это не моя потеря, а его! — комментировала Алина Буре процесс.

Уже в феврале 2026 года на одном из заседаний защита настаивала: процесс дается супруге спортсмена очень тяжело. Алина истощена и называет процесс «непростым временем». И вот теперь развязка наступила — 13 июня 2026 года в соцсетях Хасановой-Буре появилась радостная запись: «Сегодня нас официально развели!».

Подписчики тут же завалили Алину уточняющими вопросами — и на все она ответила.

Павел Буре с сыном Павлом. 2015 г. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

С кем дети? «Со мной, конечно же!!».

Уедете в США? «Я патриот своей страны, я счастлива тут (сердечко)».

Павел хотел сохранить семью? «Если бы Павел хотел сохранить свою семью, он бы это сделал любой ценой и думал не о своих амбициях, а прежде всего о будущем своих детей!»

Павел будет платить алименты? «Уровень жизни моих детей я сохраняю прежний по сей день и финансовую нагрузку пока несу одна! Что касаемо алиментов, скоро отвечу на все вопросы подробно!»

Как дети отнеслись к этому? «Папа вправе проводить время со своими детьми, я не ставила никаких ограничений! Главное, чтобы все было по обоюдному согласию! Время расставит все на свои места! Самое главное, чтобы дети росли в здоровой и благоприятной среде!»

Такая шикарная женщина и без внимания? «Вся моя энергия сейчас направлена на деток и работу!»

В браке Павел и Алина прожили 17 лет. Ему сейчас - 55 лет, ей - 40.

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