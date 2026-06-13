Минобороны России публикует кадры боевой работы расчётов FPV-дронов мотострелкового соединения группировки войск «Центр» на Добропольском направлении. Можно увидеть, как наши воины уверенно разбирают по бревнам заглубленные блиндажи противника.

Комментируют кадры в военном ведомстве: «Противник рассчитывал, что естественная маскировка в густом кустарнике и прочная конструкция сделают укрытие неуязвимым для ударов FPV-дронов. Однако операторы дронов, применив несколько ударных дронов выполнили боевую задачу».

Оператор «Бурка»: противник окопался глубоко, леса густые, бить сложно, но все получается.

Запись с коптера наглядно подтверждает, что даже самые защищенные и замаскированные полевые укрепления врага не становятся непреодолимым препятствием для расчётов FPV-дронов группировки «Центр».

Также отличились на передовой в Сумской и Харьковской области расчеты FPV-дронов войск БпС 80- й отдельной мотострелковой бригады (арктической) группировки войск «Север». Операторы продемонстрировали зачистку опорных пунктов и блиндажей противника.

«Беспилотные летательные аппараты занимают лидирующие позиции в армейском арсенале, выполняя как задачи по доставке гуманитарной помощи, так и нанесению ударов по противнику, включая живую силу, технику и укрепрайоны», - говорит оператор БПЛА с позывным «Бурка».

По его словам, в условиях «свободной охоты» была получена информация от разведки о расположении вражеского опорного пункта на опушке леса. После чего дрон был направлен на цель. Несмотря на сложности, связанные с глубокими укреплениями противника и плотными лесными массивами, удар был успешно нанесен.

Для поражения обнаруженных групп противника наши воины задействуют FPV-дроны «Бумеранг», демонстрирующие эффективность в радиусе 20-40 километров.

«Ликвидация вражеской техники, личного состава и укрепленных позиций подрывает боеспособность подразделений ВСУ. Это способствует дальнейшему расширению буферной зоны безопасности группировкой войск «Север»,» — подчеркнул сапер с позывным «Нота».