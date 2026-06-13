«Она человек с огромным сердцем»: MONA рассказала, с каким вопросом она обратилась к Анне Асти Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Певица MONA (Дарья Кустовская), спасшая коня с бойни, обратилась за помощью к звездной коллеге Анне Асти (Анне Дзюба). Артистка призналась в беседе с KP.RU, что лично написала певице, чтобы получить совет по сложной ситуации.

«Я три дня думала, смогу ли содержать, обеспечивать, есть ли у меня полный доход, смогу ли я найти конюшню. На самом деле очень тяжело пристроить лошадь с бойни на хорошую конюшню. Поэтому я жду сейчас ответ. Мне дали уже ответ, что есть одна очень прекрасная и очаровательная девушка, у которой есть конюшня», — ответила певица на вопрос о судьбе коня.

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Певица MONA рассказала, что Анна Асти не только дала совет, но и предложила конкретную помощь. Асти пригласила MONA с жеребцом к себе, заявив, что они будут воспитывать Сумрака вместе, опираясь на опыт профессиональных специалистов с её конюшни.

«Я написала первым делом Ане, спросила совета. И Аня просто с человек с огромным сердцем сказала приходите с Сумраком к нам, будем вместе его воспитывать», — добавила артистка.

Ситуацией MONA поделилась ходе масштабного шоу LAB с Антоном Беляевым на «ВТБ Арене». Сам Антоне Беляев — основатель популярного и многими любимого шоу LAB.

Напомним, что о ситуации со спасением коня MONA сообщила в социальных сетях. Она забрала животное с бойни незадолго до того, как его могли усыпить.