Ревва обратился к Моту на фоне скандала с песней: «Отвратительно отношусь!» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Популярный артист Александр Ревва прокомментировал скандал вокруг хита Мота и By Индия «Шадэ». Выяснилось, что припев песни, которая сейчас занимает верхние строчки чартов, был создан при помощи искусственного интеллекта (речь идет про женский вокал в припеве и инструментальную часть - Прим. Ред.), но слушателей об этом заранее не предупредили. Своим мнением Ревва поделился с KP.RU в ходе масштабного шоу LAB с Антоном Беляевым, которое проходит на «ВТБ Арене» 13 июня.

«Отвратительно отношусь! Я предлагаю всех эти артистов... (смеется). Если на самом деле это нравится людям, то почему нет. Но я могу точно сказать — не должен робот сражаться против человека. Нужна маркировка, что это создано ИИ. И отдельные чарты должны быть. Вот и все. Тогда будет по-честному», — уточнил артист, говоря об использовании нейросетей в творчестве.

Ревва ответил на вопрос «Комсомолки» о музыке, созданной ИИ

Стоит отметить, что организатором шоу LAB стал лидер группы Therr Maitz Антон Беляев.

Ранее Анита Цой, рассуждая о будущем музыки, призвала коллег не бояться технологий. Певица объяснила, что игнорировать эволюцию нейросетей уже невозможно. По ее мнению, артистам жизненно необходимо учиться использовать ИИ в работе и творчестве уже сейчас.

Сама Анита Цой признала, что активно изучает искусственный интеллект в разных сферах. Исполнительница уточнила, что применяет нейросети не только в музыке, но и в образовании, бухгалтерии и финансах — там, где она работает непосредственно.