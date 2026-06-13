Алла Пугачева потрясла украинскую эмигрантку на Кипре: и вот почему

Алла Пугачева старается соблюдать рекомендации врачей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Алла Пугачева три года назад обосновалась на Кипре. Певица ведет тихую и скромную жизнь в Лимасоле. Она выполняет рекомендации врачей - совершает регулярные пешие прогулки. Довольно часто поклонники встречают ее на набережной. Так случилось и в этот раз.

Алла Пугачева потрясла украинскую эмигрантку на Кипре. 77-летняя певица согласилась сделать совместное фото. Поклонница до сих пор не может поверить своему счастью. "Я до сих пор не верю, что эта встреча произошла в моей жизни", - призналась потрясенная женщина.

Стоит отметить, что каждая новая фотография Аллы Борисовны удивляет поклонников больше предыдущей. На снимках Примадонна всегда выглядит по-разному. Публика не устает гадать, как же сейчас на самом деле выглядит певица.

Примадонна прекрасно выглядит. Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Впрочем, артистка не так давно признавалась, что ей не важно, как она получается на снимках: "Смотришь на фотографии или еще куда-то, думаешь: Боже мой, свет не тот, синяки под глазами, там еще что-то. Я вообще чувствую себя по своему возрасту очень неплохо".

При этом она признавалась, что стала хуже себя чувствовать. Говорила, что сильнее стала чувствовать слабость в ногах.