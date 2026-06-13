Юрий Лоза о Филиппе Киркорове: «Без слёз не взглянешь!» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Известный российский музыкант и автор хита «Плот» Юрий Лоза высказался о творческих поисках своего коллеги Филиппа Киркорова. По мнению Лозы, попытки поп-короля исполнять молодёжную музыку выглядят печально. Этим он поделился в беседе с KP.RU в ходе масштабного шоу LAB с Антоном Беляевым, которое проходит на «ВТБ Арене» 13 июня.

- Вот Филипп Бедросович очень часто экспериментирует (с музыкой).

Юрий Лоза о Филиппе Киркорове: «Без слез не взглянешь!»

- Уф, Господи Боже мой. Без слез не взглянешь на то, что вы сейчас говорите. Это все грустно очень.

- Вам не нравится?

- Да нет, конечно. В песне главное - искренность. Искренно петь молодежную песню Бедросович не может, потому что он все-таки возрастной артист. Точно также искренне петь песню для людей моего возраста не сможет молодой артист. А если искренность пропадает.

Исполнитель хита «Плот» заметил, что разговор с Киркоровым всегда вращается исключительно вокруг него самого. По мнению Юрия, темы для беседы с Филиппом Бедросовичем ограничиваются обсуждением его костюмов, недвижимости и украшений. В завершение Лоза добавил, что с ним самим, в отличие от коллеги, можно обсуждать что угодно.

Кроме того, Юрий Лоза сравнил Ваню Дмитриенко с осьминогом.