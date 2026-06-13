"А зачем мне это надо?": Буланова отреагировала на сравнение с Пугачевой

Татьяна Буланова резко ответила на сравнение с Аллой Пугачевой Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 13 июня на "ВТБ Арене" в Москве проходит шоу LAB с продюсером и музыкантом Антоном Беляевым. В мероприятии принимают участие звезды шоу-бизнеса. В их числе известная российская певица Татьяна Буланова. Она отреагировала на сравнение себя с артисткой Аллой Пугачевой. Певица рассказала об этом в комментарии для KP.RU.

Шоу LAB с продюсером Антоном Беляевым Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Татьяна Буланова поделилась воспоминаниями о подобных инцидентах. Она процитировала журналиста Отара Кушанашвили. Телеведущий говорил, что певице "прочили вторую Пугачеву". Однако сама артистка такой судьбы себе не желала.

"А я говорю - а зачем мне это надо? Лучше я буду одна Буланова, вернее первая. Я не пыталась кого-то скопировать или под кого-то подстроиться", - ответила Татьяна Буланова.

Певице в марте исполнилось 57 лет. В честь этого артистка дала большой концерт в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоялось при практически полном аншлаге.