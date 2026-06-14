Мобильные огневые группы Росгвардии за неделю уничтожили около 100 БПЛА противника на южном направлении Фото: скриншот видео.

Военнослужащие подразделений Росгвардии, задействованные в специальной военной операции в Херсонской и Запорожской областях, успешно пристреляли российский роботизированный комплекс «Курьер» по вражеским беспилотникам.

На кадрах запечатлен наземный «Курьер», который эффективно сбивает дрон ВСУ самолетного типа во время массированной атаки украинских войск. Наш робот продемонстрировал хорошую результативность в отражении воздушных угроз, уничтожив из пулемета три вражеских ударных беспилотника всего за час работы.

До чего дошел прогресс: росгвардейцы пристреляли «Курьера» по украинским дронам

В Росгвардии прокомментировали кадры боевой работы: «В рамках выполнения задач по противодействию и ликвидации вражеских беспилотных летательных аппаратов активно применяются роботизированные платформы «Курьер», оснащенные пулеметом. Интеграция робота в состав мобильных огневых групп существенно повышает эффективность обнаружения и уничтожения вражеских БПЛА».

Так, только за прошедшую неделю подразделения Росгвардии уничтожили 71 беспилотник самолетного типа, два гексакоптера «Баба Яга» и 26 дронов-камикадзе. Помимо этого, на запорожском направлении расчеты РЭБ ведомства успешно подавили 295 FPV-дронов ВСУ.