В ходе диалога защитники Отечества поделились опытом своей службы

Между бойцами группировки «Восток» и студентами Забайкальского техникума профессиональных технологий и сервиса прошла видеоконференция. В ходе прямого разговора допризывная молодежь получила возможность узнать о реальной боевой работе непосредственно от участников спецоперации.

«В ходе диалога защитники Отечества поделились опытом своей службы, продемонстрировав видеоматериалы об использовании беспилотных летательных аппаратов подразделений войск беспилотных систем в зоне спецоперации», - прокомментировали кадры фрагмента телемоста в Минобороны России.

Студентам показали работу операторов ударных дронов

Операторы показали студентам, как их подразделения пресекли очередную атаку украинских дронов в небе над Запорожской областью. На записи можно увидеть, как расчеты FPV-дронов 120-й гвардейской дивизии морской пехоты нейтрализовали вражеские гексакоптеры типа «Баба-яга».

Также операторы соединения вовремя вскрыли выносные антенны управления дронами и поразили квадроциклы, использовавшиеся для их подвоза и боеприпасов.

Отметим, операторы российских разведывательных дронов также отлично корректируют удары артиллеристов. Так, в Запорожской области с помощью беспилотных систем была обнаружена и ликвидирована сеть замаскированных в лесополосах опорных пунктов с живой силой противника.