«Снилось, что чудовище сгрызло мне лицо»: Бузова пожаловалась на кошмары и адскую боль после операции на ноге

По словам Бузовой, минувшая ночь стала для нее самой тяжелой с момента операции Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ольга Бузова продолжает восстанавливаться после серьезной травмы ноги, из-за которой ей пришлось перенести операцию. Как призналась артистка, последние дни даются ей крайне тяжело. В социальных сетях певица рассказала, что столкнулась не только с сильной болью, но и с кошмарами.

По словам Бузовой, минувшая ночь стала для нее самой тяжелой с момента операции. Артистка проснулась среди ночи после пугающего сна, в котором на нее якобы напали во время концерта.

«Проснулась в 1.56 от того, что мне снился кошмар, что на меня напали на концерте, и какое-то чудовище сгрызло мне лицо», — поделилась Ольга этой ночью в соцсетях.

После этого уснуть она уже не смогла. Как рассказала телеведущая, колено продолжает болеть настолько сильно, что даже обезболивающие уколы не приносят желаемого облегчения. Бузова призналась, что старается сохранять позитивный настрой и не жалеть себя, однако иногда эмоции берут верх.

«Как будто с каждым днем сильнее болит. 12-го после операции я вообще ничего не соображала, долго приходила в себя. Вчера как будто показалось, что полегче. Но ночью и сегодня это просто адская боль. Мне делают уколы, естественно, но все равно болит», — написала телеведущая.

Артистка отметила, что особенно обидно получить такую травму после долгой рабочей поездки. По словам певицы, полтора месяца она провела в командировке по странам Латинской Америки, где с ней ничего не случилось, а неприятность произошла уже после возвращения домой.

Ранее Бузова рассказала, что очень тяжело перенесла наркоз. По ее словам, после операции ей было настолько плохо, что дело доходило до обмороков. «Очень сложно отходила, падала в обморок. Очень страшно, больно и обидно, что так на ровном месте может произойти такое», — рассказывала певица.

Бузова также признавалась подписчикам, что чувствует себя беспомощно и пока не может вернуться к привычному графику. Сейчас артистка остается под наблюдением врачей и проходит восстановление.

Напомним, травму певица получила после падения в душе. Как сообщал ее пиар-директор Антон Богославский, Ольга серьезно рассекла колено. Операция длилась около трех часов, а из-за случившегося артистке пришлось перенести запланированный концерт в Ростове-на-Дону.