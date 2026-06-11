Суть этой музыкальной лаборатории — представить известные хиты в новых, часто неожиданных аранжировках Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Певец и наставник 11-13 сезонов шоу «Голос» собрал целый стадион поклонников проекта LAB с Антоном Беляевым. На сцену вместе с известным артистом вышли десятки музыкантов: хор, симфонический оркестр и приглашенные гости. Суть этой музыкальной лаборатории — представить известные хиты в новых, часто неожиданных аранжировках. Поддержать основателя группы Therr Maitz пришли Владимир Пресняков, MONA, Лолита, Татьяна Буланова, Александр Ревва и многие другие.

Шоу на ВТБ Арене изрядно подпортил проливной дождь, из-за которого часть зрителей пряталась по углам под крышей стадиона, а самые стойкие, хоть и немногочисленные поклонники стояли в дождевиках, порой и из подручных средств вроде целлофановых пакетов. Как признался рок-музыкант Вячеслав Бутусов, который открывал это шоу, дождь ничуть его не испугал.

MONA Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Мне достаточно было бы и 15 человек, чтобы круто спеть, поэтому не имеет значения, сколько было в зале, но зал был очень так наполнен круто, то есть я сейчас думаю, дождь закончится, еще больше народу станет», — сказал Бутусов журналистам после выступления.

Вот только дождь так и не закончился, но несмотря на это зрителей становилось все больше и больше. Артистка MONA не только удивила своим исполнением хита «Беги от меня» группы «Гости из будущего», но и новым образом. Все встало на свои места, когда за кулисами Дарья Кустовская вышла с новым стилистом — Олегом Горчаниным. Тем самым, который когда-то кардинально сменил образ блогера Иды Галич. MONA на замечание, что она украла стилиста инфлюенсера, лишь отшутилась. «Что значит украла? Увела! Угнала! Я хочу больше женственности, вот этого мне не хватает в старых образах», — призналась артистка.

Владимир Пресняков Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Зашла речь и об искусственном интеллекте, эту тему в разговоре с журналистами поднял Артур Пирожков, он же Александр Ревва. «В слове искусственный интеллект есть интеллект, это хорошее слово, но есть слово искусственное. Все, он проиграл», — выдал внезапное умозаключение певец.

«А сами пользуетесь интеллектом?» — уточнила одна из журналисток, не сразу поняв, почему все вокруг засмеялись.

«Я вообще интеллектом не пользуюсь. Спасибо искусственному, которым можно пользоваться», — не растерялся Ревва.

Татьяна Буланова Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, певец разнес своих коллег Мота и By Индия, чья песня «Шадэ» сейчас занимает верхние строчки в музыкальных чартах. Оказалось, что тот самый «хитовый» припев — дело рук нейросетей, о чем By Индия признался в эфире «Утро на ТНТ» лишь после того, как на него сняли разоблачение в соцсетях. «Отвратительно отношусь!» — шутливо отреагировал Ревва на эту новость, предложив создать отдельный чарт для нейромузыки.

Юрий Лоза выступил на сцене с самой необычной для него песней… «Плот». Артист не скрывает, что уже привык к просьбам исполнить именно эту композицию. А вот на эксперименты с молодыми дарованиями он не готов.

«Наверное, ни с кем не готов петь дуэтом, потому что мне 72, ему, скажем, 18. Это будет видно. Если я буду тянуться в эту сторону, то есть пытаться омолодить себя, то это будет очень смешно. Если он будет пытаться казаться старше, это будет не менее смешно, я вам гарантирую. Поэтому будет вот этот контраст безумный. И во-вторых, поймите, что у каждого поколения свои кумиры. Мало того, эти кумиры даже на протяжении одного поколения разные. Вот живут две девочки, допустим, одной 10 лет, а другой уже 15. Даже между ними уже разница есть, у них уже разные кумиры», — отметил Лоза.

Найк Борзов Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Артист заодно прошелся по Филиппу Киркорову, заявив, что на поп-короля «без слез не взглянешь». Досталось и юному артисту Ване Дмитриенко, которого музыкант сравнил с осьминогом, предсказывающим исход матчей по футболу. Также на сцену в сияющем платье вышла Татьяна Буланова со своей легендарной композицией «Не плачь», которую подпевал весь стадион. Уже после выступления в разговоре с журналистами певица в очередной раз прокомментировала сравнение с Аллой Пугачевой. «Зачем мне это надо? Лучше я буду одна Буланова, вернее, первая. Я не пыталась кого-то скопировать или под кого-то подстроиться», — сказала артистка.

На сцену в этот дождливый вечер также вышли IQWA, «Комната культуры», Лолита, Владимир Пресняков, Доминик Джокер и другие артисты.