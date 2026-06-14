Виктор Бут: поздравлять Трампа не с чем

Виктор Бут Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

…- Виктор Анатольевич, здравствуйте! Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, биограф Бута. Сегодня Дональду Трампу 80 лет.

- А почему, Александр, вы мне звоните?

- А я просто подумал, что Виктор Бут очень хорошо знает Америку, потому что почти 15 лет вы там находились. Правда, по сфабрикованному делу, в американской тюрьме. А еще - очень хорошо относились в свое время к Трампу и даже посылали ему телеграмму в его поддержку. И, если мне память не изменяет, когда Трампа в США стали притеснять, звали его в гости к нам, в Россию, в правовое государство. Вы писали ему, что мы его здесь выручим, приголубим, защитим. А сегодня вы будете поздравлять Трампа?

- Наверное, нет…

- Почему?

- Потому что из всего того, что Трамп обещал, ничего в отношении России выполнено не было.

Не возвращена дипломатическая собственность, не сняты санкции. Поэтому поздравлять его не с чем.

- И ничего ему не пожелаете?

- Пожелать Дональду Фредовичу здоровья? Я думаю, найдутся те, кто сделает это и без нас.

А если бы Трамп действительно сделал бы шаг навстречу России и предпринял бы усилия для того, чтобы прекратить эту войну, которую запад развязал на Украине…

- А он мог бы.

- Он может. Потому что все в его руках - и разведданные, и Starlink.

Это основное сейчас, на чем держится преступный киевский режим.

- Нацистский режим.

- Но Трамп ничего не делает, чтобы остановить войну. Поэтому мы, наверное, оставим эти поздравления на потом.

Или он их сделает, эти шаги. А если нет… То тогда самые горячие «приветы» передадут наши бойцы, наши доблестные Вооруженные Силы - каким-нибудь супермассовым ударом по центрам принятия решений… Не только на Украине, но и в тех странах, которые теперь ведут против нас открытую уже войну.

- Ну, то есть сэкономим деньги, которые Виктор Бут тогда затратил на телеграмму Дональду Трампу. А если не секрет, сколько стоила ваша большая-большая телеграмма в США? Мы ее тоже тогда публиковали.

- Знаете, наверное, уже не помню, сколько.

- Ну, примерно, порядок какой?

- Не знаю, может быть, 1200 рублей, что-то такое.

- А, такая не сильно дорогая. То есть, 1200 мы с вами сэкономим, не будем Трампа поздравлять.

- Не, не будем.

- Ну, и еще… Вы, наверное, смотрите, слушаете СМИ США - как там готовились к юбилею своего президента? Как отмечают?

- Знаете, во-первых, много событий накопилось. И внимание американцев, как всегда, становится «фрагментированным»… Между начинающимся Чемпионатом мира по футболу, подготовкой к празднованию дня рождения самих Соединенных Штатов и, прежде всего, ожиданием, а будет ли подписано мирное соглашение с Ираном. Потому что американцев, прежде всего, волнует экономика. В связи с тем, что, в общем-то, инфляция начала больно ударять и по кошелькам рядовых граждан. А для них важно, наверное, то, чтобы, в первую очередь, в своей стране была стабильность. И - чтобы то, что Трамп им обещал, было выполнено.

Пока, к сожалению, ни то, ни другое не происходит.

Рейтинги Трампа - на исторически низких уровнях. Он здесь даже побил «антирекорд» Байдена. И поэтому пока Дональда Фредовича, в общем-то, поздравлять не с чем.

- Ну, что, тогда мне, как биографу Виктора Бута, ничего не останется, как присоединиться к вашим словам. Уважаемый Дональд Трамп, мы с Виктором Анатольевичем не будем вас поздравлять сегодня с 80-летием.

- Вы не заслужили наших поздравлений, тем более, в общем-то, пока США являются стороной конфликта, поздравлять не станем.

- Скажите, а рюмочку выпьем за его здоровье?

- Нет-нет, я тоже не советую. Пропагандирую здоровый образ жизни, а тем более - за здоровье Трампа пить не будем. У нас есть другие достойные поводы, за чье здоровье надо пить.

- И - закусить...

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