Татьяна Буланова Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

На шоу LAB с Антоном Беляевым, которое прошло 13 июня на «ВТБ Арене», неожиданно развернулась дискуссия вокруг молодого певца Вани Дмитриенко. Сначала он подвергся критике со стороны Юрия Лозы, а затем в его защиту выступила Татьяна Буланова.

Поводом для обсуждения стал вопрос о том, сможет ли 20-летний певец в августе стать самым молодым артистом в истории России, собравшим концерт в «Лужниках». Отвечая корреспонденту KP.RU, Лоза дал понять, что не считает количество подписчиков и лайков показателем реальной популярности артиста.

Татьяна Буланова поддержала Дмитриенко на фоне критики Юрия Лозы

«Откуда я знаю. Вы говорите про человека, которого я вообще не знаю. Мне когда начинают говорить, сколько у него там лайков, сколько подписчиков. Я все время перевожу фразу, что был тогда предсказатель футбольных матчей Осьминог Пауль. У него было подписчиков и лайков больше, чем у любых Вань Дмитриенко», — сыронизировал музыкант.

По мнению Лозы, оценивать исполнителей исключительно по активности аудитории в интернете нельзя. В качестве примера он привел джазовую музыку, которая может не собирать лайки, но при этом остается интересной слушателям.

Впрочем, Татьяна Буланова придерживается противоположной точки зрения. В разговоре с KP.RU певица заявила, что вполне верит в успех Дмитриенко на одной из главных концертных площадок страны. Более того, оказалось, что она следит за его творчеством и знает о том, что Ваня собрал два стадиона подряд в Санкт-Петербурге, где она живет.

«Я думаю, что у Вани получится собрать Лужники, потому что, по крайней мере, в Петербурге он собрал два «Ледовых дворца», и это здорово. Чем Лужники хуже?» — сказала Буланова корреспонденту KP.RU.

К слову, на том же мероприятии исполнительница хита «Не плачь» высказалась и о сравнении с Аллой Пугачевой. Буланова призналась, что никогда не стремилась повторить чей-либо путь и предпочитала оставаться самой собой. «А зачем мне это надо? Лучше я буду одна Буланова, вернее первая. Я не пыталась кого-то скопировать или под кого-то подстроиться», — объяснила артистка.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину