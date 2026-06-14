Слава, Лепс, Макаров, Петров, Ефремов и Ткачук отказались от спиртного: Шесть историй перехода знаменитостей на правильную сторону жизни

Григорию Лепсу в июле исполнится 64 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сразу несколько наших артистов недавно рассказали как отказались от спиртного. Теперь это в моде у звезд. У одних проблем с выпивкой не было, но была привычка снять стресс после работы или отметить какое-то событие, «пропустив бокальчик». Другим алкоголь уже мешал полноценно жить. Есть рекордсмены по трезвому образу жизни - одни срываются, другие держатся. Сайт KP.RU рассказывает, как наши звезды стремятся к правильному и здоровому образу жизни - без алкоголя, который смертельно опасен для человека. Разбираем разные ситуации.

САША ПЕТРОВ

37-летний актер Саша Петров счастливо женат два с половиной года. Алкоголь полностью вычеркнул с конца 2024-го года, когда стало известно о беременности жены. С тех пор ни на дне рождении, ни в отпуске, ни на премьере - ни капли спиртного. Сам Петров объяснил этой весной, что решение отказаться от алкоголя не было связано с какими-то проблемами, это был осознанный шаг. Вот так вышло, что появление ребенка исключило алкоголь из жизни звезды насовсем даже в минимальных количествах. Актер рассказал: «В какой-то момент мне стало это мешать. Без алкоголя мир чище, яснее, ярче, вещи, которые ты не замечал становятся важными. Мы все можем уставать, но разгружать мозги можно другим способом, я - фанат бани». Естественно, что новый образ жизни у мужчины сформировался, когда он стал главой собственной семьи: «Конечно, брак очень сильно повлиял. И стало проще - хочется быстрее домой, к жене и к ребенку: эта история дает гораздо больше сил для профессии и для кадра. Мне стали говорить, что со мной приятно работать…»

Естественно, что новый образ жизни у мужчины сформировался, когда он стал главой собственной семьи Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

ГРИГОРИЙ ЛЕПС

Григорию Лепсу в июле исполнится 64 года, отметит народный артист по традиции большим сольным концертом. Силы есть — певец в бесконечном гастрольном туре по стране. У Григория Викторовича есть традиция перед днем рождения проходить пешком длинные дистанции как марафонец — на следующий год к юбилею замахнулся на 65 км. Готовится начал уже сейчас — совсем не пьет. С января 2026 — завязал после новогодних праздников. Одна из главных причин — Лепс начал особенно тщательно следить за здоровьем, готовится к усыновлению мальчиков, потерявших родителей. Лепс официально сообщил о своем решении не пить спиртные напитки: «Надеюсь, что это надолго. В последнее время я почти не употреблял алкоголь, так как это сказывалось на моем здоровье. Примерно с Рождества я полностью отказался от этого, хотя не было никаких серьезных застолий. Несколько дней не выходил из дома, просто чтобы не наделать глупостей, учитывая свой характер. В общем, с алкоголем покончено. Я занимаюсь собой, своим телом и музыкой, и это занимает очень много времени...»

Григорий Викторович и ранее отказывался от спиртного по разным причинам — к примеру, не пил на спор два года.

СЛАВА

46-летняя певица Слава (Анастасия Сланевская) в начале этой весны оказалась в эпицентре скандала из-за нескольких ЧП на концертах. За месяц у нее было 16 концертов — это большая нагрузка для артистки. Одно ЧП было спровоцировано нетрезвыми зрительницами. Славу обвиняли в том, что уже после концерта она выпила алкоголь, и вышла за кулисами к парочке провоцирующих ее зрителей, потом записала видео и устроила истерику на публику в соцсетях.

С апреля Слава взялась за свое здоровье основательно, снизила нагрузки. Сначала певица немного нервничала и признавалась в своих соцсетях: «Третий месяц без алкоголя. Как выгляжу? Супер! Настроение — отстой». А теперь Слава пожинает плоды нового образа жизни: «Сейчас все замечательно. Мне хорошо. Пью препарат специальный, убрала алкоголь. Первые два месяца было тяжело, а теперь шикарно. Много что накопилось...» Препараты певице назначили на полгода, это время она точно не будет принимать алкоголь — нельзя. Занимается дома спортом, правильно питается, общается с детьми и внуком. Нормализовался сон, график жизни.

С апреля Слава взялась за свое здоровье основательно Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поклонники надеются, что если певица сможет навсегда отказаться от алкоголя, тогда это убережет ее от будущих нервных срывов. Слава не пьющая регулярно женщина, но в периоды усталости, ссор — она могла снимать стресс и накопившееся напряжение спиртным, что негативно отражается на здоровье.

АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ

54-летнего актера Алексея Макарова теперь не узнать — стройный, со здоровым цветом лица и частой улыбкой. Дебошир, ловелас, алкоголик — все эти характеристики, которые Макарову приписывала публика остались в прошлом. Выпить раньше артист любил, из-за чего его бывшие жены и любимые женщины давали интервью, где упрекали его в том числе в пристрастии к спиртному. Макаров периодами оправдывался то неудачами в отношениях с женщинами, то желаемыми ролями на работе. Актер теперь вспоминает: «Я нажрал 127 килограммов, у меня были запои. Это сильно меня подкосило — и здоровье, и отношения с людьми». Но все это в прошлом — теперь Алексей худой, счастливый и без вредных привычек. А потом Макаров в самолете влюбился в стюардессу Полину, да так, что изменил всю свою жизнь — с тех пор уже пятый год совсем не пьет. Алексей Макаров начал завоевывать сердце Полины одновременно с модификацией образа жизни — дома появились спортивные тренажеры, из рациона исчез добавленный сахар, мучное, жирное. Насовсем исключен из жизни артиста алкоголь. В жизни Макарова теперь много работы и любимая жена Полина, которая моложе актера на 23 года, но оказалась мудрой, заботливой спутницей жизни. Алексей сообщил, что у них с женой один на двоих правильный образ жизни: «Побольше движения, поменьше телевизора и рилсов. Любим сесть на велосипеды и колесить по парку культуры и набережной. Плюс побольше помидоров, огурцов и куриной грудки».

В жизни Макарова теперь много работы Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЕВГЕНИЙ ТКАЧУК

42-летний актер Евгений Ткачук честно рассказал: «Сумрак стандартного артиста — премьеры, вечеринки, пьянки, гулянки, дни рождения — бесконечный круговорот бесовщины и страстей». Вторая жена Марта помогла актеру полностью отказаться от употребления спиртного — третий год Ткачук совсем не пьет. Евгений Ткачук объясняет как изменилась его жизнь: «Все стало проще, понятнее и естественнее. В том числе из ролей стало проще выходить. И в целом жить в трезвости оказалось куда интереснее, хотя раньше я думал, что это и не жизнь вовсе. Выяснилось, что теперь настоящая жизнь только начинается — и это очень интересно. Трудоголизм начался. Объем работы и горизонты возможностей увеличились настолько, что это даже слегка пугает — такие масштабы открываются! В то же время это и интереснее...» А свободное от работы время артист проводит с женой и детьми.

Евгений Ткачук Фото: кадр из фильма.

НИКИТА ЕФРЕМОВ

37-летний актер Никита Ефремов в этом году отметит 8 лет без спиртного. В актерской династии Ефремовых злоупотребляли алкоголем мужчины в разных поколениях. Никита много не пил, но единственный, кто вовремя ради здоровья взял и насовсем отказался от спиртного. Живет исключительно на ЗОЖе — успешен на работе, счастлив дома с любимой женщиной. Сейчас Никита рекомендует другим зависимым от алкоголя: «Дети учатся на примерах, которые им показывают. Я верю, что обращение к психологии, групповая терапия, 12-шаговые программы могут здорово помочь в оздоровлении общества».

Никита Ефремов с отцом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ефремову помогли занятия с психологами и психотерапевтами и 12-шаговые программы реабилитации: «За годы, что не употребляю изменяющие сознание вещества, я укрепился в мысли, что это заложено в нашу культуру, уклад жизни. Удобно думать, что зависимость — проблема конкретного человека и это ему надо исправляться. А исправлять нужно культуру бытия, в которой так много дисфункциональных семей и психологически травмированных людей». Актер продолжает периодически посещать психотерапевтов.

КОМПЕТЕНТНО

Елена Малышева, доктор медицинских наук, телеведущая: «Лучше не пить, чем пить. Алкоголь вреден в самых мизерных количествах. Это не я говорю, а наука доказала. Если я выпиваю в компании, то бокал вина - очень редко и запивая его водой».

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