Звезда «Просто Марии» прилетела в Сочи с мужем-политиком: Викторию Руффо наградили на «Евразия-Кинофесте»

Виктория Руффо на церемонии открытия III Международного фестиваля кино "Евразия-Кинофест" в Летнем театре. Фото Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Одной из самых обсуждаемых гостей открытия фестиваля «Евразия-Кинофест» в Сочи стала мексиканская актриса Виктория Руффо. 64-летняя звезда легендарного сериала «Просто Мария» взяла да и прилетела на Черноморское побережье вместе со своим супругом, мексиканским политиком Омаром Файядом.

На фестивале вокруг актрисы моментально образовался ажиотаж. Участники и гости выстраивались в очередь, чтобы сделать памятное фото со звездой, которую российские зрители полюбили еще в начале 1990-х. С момента премьеры «Просто Марии» в нашей стране прошло уже 33 года, однако интерес к Виктории Руффо, похоже, нисколько не угас.

Для появления на красной дорожке актриса выбрала свободное платье с ярким этническим орнаментом. В рамках церемонии Руффо вручили статуэтку фестиваля и диплом за вклад в развитие кинематографа. Награду мексиканской знаменитости передала председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова.

Сам фестиваль открылся 13 июня в сочинском Летнем театре. Торжественная церемония сопровождалась красной дорожкой. Организатором смотра выступила АНО «Евразия», которая занимается развитием международных культурных связей.

Гостями открытия стали главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, министр просвещения России Сергей Кравцов, а также известные актеры и режиссеры. Специальную награду за вклад в кинематограф получила также актриса Наталья Андрейченко.

В этом году «Евразия-Кинофест» собрал более 700 участников из более чем 40 стран мира. Зрителям покажут более 100 картин, включая конкурсные и внеконкурсные программы. При этом значительная часть фильмов будет представлена публике впервые. Фестиваль продлится несколько дней. Помимо кинопоказов организаторы подготовили деловую программу, международные форумы, встречи кинематографистов и специальные показы, посвященные памяти Станислава Говорухина и Веры Глаголевой.