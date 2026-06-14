Медики впервые в мире использовали укол молодости, чтобы вернуть человеку зрение. Фото: YURIMA/Shutterstock/Fotodom

Первый в мире укол молодости сделали ослепшему старику. Экспериментальный препарат, как ожидается, откатит старение назад.

– В июне 2026-го впервые в истории живому человеку ввели официально одобренную терапию, - сообщила врач – эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова на своем Telegram-канале «Доктор Павлова, эндокринолог».

О том, что испытания начнутся, стало известно в марте, когда управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выдало компании Life Biosciences разрешение на первую фазу клинических испытаний.

Первый доброволец — пожилой мужчина с необратимым возрастным повреждением зрительного нерва (NAION). По сути, он почти ослеп на один глаз от старости, и силами стандартной медицины вернуть ему зрение невозможно. Единственный шанс снова видеть - тот самый экспериментальный генный препарат от биотех-стартапа.

Ввели его инъекционно. Но не в вену и не в ягодицу, а прямо в глаз - в стекловидное тело. Вообще экспериментировать со зрением решили по ряду причин. Многие болезни сетчатки напрямую связаны со старением клеток. Глаз - закрытая система, и препарат «работает» локально. Эффект измерить просто: человек или начнет видеть, или нет. Позитива добавляет тот факт, что на мышах терапия уже сработала: у старых ослепших мышей зрение вернулось.

Инъекцию сделали слепнущему человеку прямо в глаз. Фото: Color4260/Shutterstock/Fotodom

Что за чудо-препарат? Терапия использует вирус-носитель, который доставил в клетки сетчатки три гена — OCT4, SOX2 и KLF4. Они входят в набор так называемых факторов Яманаки. Эти гены умеют «перепрограммировать» взрослые клетки обратно в более молодое состояние. За открытие этого механизма в 2012 году была присуждена Нобелевская премия.

Упомянутые гены, как ожидается, сотрут эпигенетический «мусор» возраста, который накапливается в клетках. Терапия должна немного «откатить» биологический возраст клетки. Могли бы превратить ее полностью в стволовую, однако отказались от затеи из-за высокого риска опухолей. В предыдущих исследованиях, где использовали все четыре фактора Яманаки (четвертый - с-Myc), такую побочку наблюдали у 20–40% подопытных животных. В итоге С-Мус убрали как один из самых агрессивных онкогенов.

Начавшиеся клинические испытания - это только первая фаза. Сейчас проверят безопасность терапии: переносимость, иммунный ответ организма на вирус-носитель, возможные побочные эффекты. А эффективность оценят на втором этапе. До возможного же массового применения могут пройти годы.

- Результатов эксперимента ждать минимум год. Может сработать. Может ничего не дать. Может дать побочку, о которой мы пока не знаем, - уточняет доктор Павлова. - Но сам факт поражает: мы дожили до момента, когда «уколы красоты» сменились «уколами молодости».

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