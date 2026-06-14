На обнародованных видеокадрах видно, как над судном зависает британский вертолет, а на борт поднимаются морские пехотинцы. Фото: REUTERS.

Премьер-министр Британии Кир Стармер сегодня лично стер очередную «красную линию» в отношениях с Россией, переход через которую еще пару лет назад казался чем-то немыслимым. «В первые часы утра я поручил нашим войскам перехватить нефтяной танкер российского «теневого флота», пытавшийся пройти через Ла-Манш», - сообщил в соцсети Х глава британского правительства, сопроводив свои слова привычными тирадами о «неизменной поддержке Украины».

Речь идет о танкере Smyrtos, шедшем из Балтийского моря и якобы перевозившем российскую нефть. Операция в проливе длилась шесть часов, причем англичанам помогали и французы. На обнародованных видеокадрах видно, как над судном зависает британский вертолет, а на борт поднимаются морские пехотинцы. С оружием наизготове они шарят по коридорам и каютам танкера, берут на мушку капитанский мостик. Всего в захвате участвовали два военных корабля - HMS Sutherland и HMS Ledbury, самолет Королевских ВВС P-8 и три вертолета. Экипаж Smyrtos сейчас находится под стражей на борту, а сам танкер отведен к южному побережью Англии.

До сих пор англичане не позволяли себе покушаться на суда так называемого «теневого флота». Фото: REUTERS.

До сих пор англичане не позволяли себе покушаться на суда так называемого «теневого флота». Раньше два таких пиратских захвата в международных водах осуществили французы и по разу - американцы и шведы. Скандинавы до сих пор удерживают судно, в остальных случаях танкеры спустя какое-то время были освобождены.

Стармер еще в январе грозился начать облаву на «российский теневой флот», но реальных действий не предпринимал. С тех пор через Ла-Манш свободно прошли более 300 танкеров, на которые Запад наложил свои санкции. В марте, после начала войны на Ближнем Востоке, премьер приказал задерживать все суда с нефтью из РФ, идущие через Ла-Манш. Но буквально сразу по проливу проследовали два таких российских танкера. Но не одни, а под охраной нашего фрегата «Адмирал Григорович». В отдалении за караваном позорно тащился корабль британских ВМС, но приблизиться не посмел. В этот раз танкер Smyrtos шел без сопровождения, чем и воспользовался Лондон.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал захват танкера «бандитским» и потребовал от Британии правовых разъяснений. Фото: REUTERS.

Почему Стармер так осмелел именно сейчас, объяснил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. «Вместо того, чтобы перехватывать своих мигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, отчаявшийся Стармер пытается отвлечь Великобританию эскалацией конфликта», - отметил он в сети Х. Действительно, у британского премьера положение сейчас аховое. Его собираются сместить с поста собственные однопартийцы, поскольку рейтинг Стармера стремительно катится вниз, и не в последнюю очередь - из-за потери контроля над миграцией. По стране идут массовые протесты после нескольких резонансных случаев нападения мигрантов на коренных жителей. Чтобы переключить внимание общества на другие темы, и понадобилась провокация в Ла-Манше.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал захват танкера «бандитским» и потребовал от Британии правовых разъяснений. Но вряд ли Москва их получит. Издание Politico написало, что Евросоюз намерен сделать так называемый «теневой флот» Москвы ключевой санкционной задачей. Это «поможет перекрыть один из важнейших источников дохода» для России, подчеркивает Politico. Цель - склонить Москву к отказу «от максималистских требований», заявляют в ЕС. Недаром, например, глава МИД Нидерландов Том Берендсен предложил закрепить в готовящемся 21-м пакете санкций Евросоюза против России «особых мер, направленных на сокращение «теневого флота». Британия с ЕС в этом солидарна. Вот и все ее «правовые основания».

- Нам надо действовать решительнее в защите своих интересов, иначе западники будут наглеть все больше и больше, - заявил в интервью KP.RU главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. - Лучшим ассиметричным ответом пиратским действиям британцев, было бы устранение верхушки киевского режима. Ведь именно руками бандеровцев Лондон стремится нанести поражение России. Не стоит удивляться, и если вдруг случатся «нештатные ситуации» с разными подводными коммуникациями, ведущими на Британские острова. Кто знает, что там может произойти в морских глубинах... Вон - тех, кто подорвал Северные потоки до сих пор ищут. Наконец, можно обеспечить надежную защиту и самих танкеров. Сопровождать все такие суда военными кораблями невозможно. Но на борту могут присутствовать группы охраны, вооруженные пулеметами и ПЗРК. Если противник будет знать об этом, то десять раз подумает перед тем, как учинить какую-нибудь очередную подлую провокацию.