В ДНР воины группировки войск «Центр» открыли памятник погибшим товарищам

В ДНР прошло открытие памятника, увековечившего память военнослужащих, погибших при выполнении задач в рамках спецоперации. Фото: Минобороны РФ.

Военнослужащие 177-го гвардейского полка морской пехоты из группировки войск «Центр» осваивают новейшие тактики управления беспилотниками в рамках спецоперации. Учения проводятся на тыловом полигоне и включают в себя изучение конструкции и различных типов FPV-дронов, сборку электронных схем и установку боевых частей.

«Особое внимание уделяется практической отработке полётных заданий с заходами на цель на разных скоростях и высотах, а также преодолению зон радиоэлектронного противодействия противника. Результатом тренировок стали успешные боевые вылеты с поражением укрепрайонов противника», - комментируют кадры в Минобороны России.

Морпехи эффективно подавляет огневые точки противника и нарушает его логистические цепочки на Добропольском направлении. Бойцы подразделений беспилотных систем также используют FPV-дроны для нейтрализации тяжёлых многоосевых беспилотников противника, которые ночью сбрасывают боеприпасы на позиции российских войск и объекты тыла.

«Обнаружив такие аппараты, операторы поднимают в воздух FPV-дроны с камерами ночного видения и атакуют уязвимые узлы: винты, корпус с боевой нагрузкой или топливные баки», - отмечают в военном ведомстве.

В это время в населенном пункте Донецкой Народной Республики силами 589-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» прошло открытие памятника, увековечившего память военнослужащих, погибших при выполнении задач в рамках спецоперации.

«Проект памятника был разработан младшим сержантом Евгением Одушевым, а его изготовление выполнил полковой священник отец Василий», - рассказал заместитель Командующего группировкой войск «Центр» по военно-политической работе генерал-лейтенант Кирилл Кулаков.

Заместитель командира 589-го мотострелкового полка по военно-политической работе Андрей Подрезов отметил символичность расположения памятника напротив монумента освободителям Донбасса.

На церемонии состоялось награждение отличившихся бойцов. Завершилось мероприятие возложением цветов и памятным салютом.

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