Президент России Владимир Путин позвонил Дональду Трампу и поздравил его с юбилеем. Фото: REUTERS.

В воскресенье, 14 июня, президенту США исполнилось 80 лет. Президент России позвонил своему коллеге и поздравил его с юбилеем.

- Беседа носила дружеский и откровенный характер и продолжалась, друзья мои, около часа, - рассказал журналистам помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. - Если хотите точный хронометраж, то ровно 55 минут. Как вы понимаете, состоялся не только обмен любезностями, президент Трамп выслушал не только добрые слова и пожелания, но лидеры, конечно, обсудили также ключевые темы нынешней международной ситуации, вопросы развития двухсторонних российско-американских отношений, возможные контакты представителей с обеих сторон.

14 июня президенту США исполнилось 80 лет. Фото: REUTERS.

КАК ПУТИН ПОЗДРАВЛЯЛ ТРАМПА

- Что касается поздравлений, то эти поздравления звучали неформально и отражали характер личных отношений двух лидеров, - отметил также Ушаков. - Президент России не скрывал свое уважение к бойцовским качествам Дональда Трампа, способности держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей.

Кстати, наш президент направил и поздравительное послание, в котором также отметил незаурядные черты характера юбиляра, способствующие его успеху как человека и как политика.

Дональд Трамп был тронут сказанным, благодарил, заметив, что Владимир Путин первым из всех иностранных лидеров позвонил ему в Белый дом.

- Вновь обращу внимание на то, - сказал помощник Президента России, - что общение проходило неформально и, я бы сказал, не без доли юмора. Могу даже приоткрыть секрет, что цифра 80 Дональду Трампу не совсем симпатична, потому что он полон энергии и сил.

Добавлю также, что Владимир Путин, естественно, высказал наилучшие пожелания первой леди Мелании Трамп, высоко оценив ее роль в работе по воссоединению российских и украинских детей с их семьями. В свою очередь, Дональд Трамп передал привет от своей супруги и признательность за оказываемое ей содействие с российской стороны.

Чтобы уж совсем завершить церемониально-поздравительные части, упомяну, что Владимир Путин поблагодарил за теплое поздравительное послание Дональда Трампа с Днем России, в котором выражено чувство уважения российскому народу.

О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛИ ПРЕЗИДЕНТЫ…

ВОЙНА С ИРАНОМ

- Естественно, в беседе обсуждена ситуация вокруг готовящегося меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, - рассказал также Юрий Викторович, - Дональд Трамп сказал, что договоренность близка, и он рассчитывает, что итоги сложных, но в конце концов успешных переговоров могут быть обнародованы уже сегодня.

Он признал, что к договоренностям путь был тернистым, было много препон, причем не только со стороны иранского руководства. Но в конце концов усилия американских переговорщиков при помощи пакистанских и катарских посредников позволили выйти на приемлемый результат. Причем Дональд Трамп выразил признательность за вовлеченность России и, в частности, за сделанные предложения по поиску конструктивных развязок.

С нашей стороны высказывалось удовлетворение тем, что конфликт, который был способен поджечь весь регион, и не только, удается, судя по всему, купировать. Отмечена готовность и далее работать в пользу стабилизации обстановки и решению глубинных вопросов, которыми еще придется серьезно заняться.

КОНФЛИКТ НА УКРАИНЕ

- Что касается украинского конфликта, - продолжил Ушаков, - то Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «семерки». Недавние удары по гражданским объектам на российской территории, конечно же, мешают урегулированию, и это было отмечено.

Трамп говорил Путину о союзничестве наших двух стран в годы Второй мировой войны. Фото: REUTERS.

Трамп также говорил, что если завершить как можно скорее войну, то тогда, мол, откроются перспективы выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений.

Со своей стороны Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя. Европейцы и Зеленский несомненно попытаются представить все с точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия. А непосредственно Зеленскому стоило бы передать, чтобы он не забывал про трагедию Холокоста, вместо чего он с почестями устраивает перезахоронение нацистских преступников.

Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи - пусть приезжает в Москву.

Симптоматично, что Дональд Трамп, реагируя на это, говорил о союзничестве наших двух стран в годы Второй мировой войны. Он сказал, что об этом просто-напросто нельзя забывать.

* * *

- Уважаемые коллеги, - обратился Ушаков к журналистам, заканчивая брифинг, - я вроде обозначил вам все существенное из состоявшегося телефонного разговора.

Стоит, наверное, упомянуть еще и о том, что Владимир Путин, с учетом успешного проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, пожелал удачи американским организаторам нынешнего чемпионата.

И еще последнее. Согласовано, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые сейчас самым плотным образом занимаются иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию.

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