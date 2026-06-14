Украинское командование приступило к вывозу основных промышленных предприятий и их персонала из Краматорска в западные области Украины. Фото: REUTERS.

На фоне активного наступления российских сил в направлении Константиновки (ДНР), украинское командование приступило к вывозу основных промышленных предприятий и их персонала из Краматорска в западные области Украины.

«С 9 июня 2026 года проводится принудительная эвакуация семей с детьми младше 17 лет из города. К 14 июня 2026 года большая часть производственных мощностей Краматорского завода тяжелого станкостроения, а также около 3,5 тысяч его специалистов, были перемещены в один из западных регионов Украины», - заявили в Минобороны России.

Сейчас ведется подготовка к эвакуации других предприятий, работающих в режиме повышенной готовности. В их числе: Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) (ответственный за ремонт украинской бронетехники), Старокраматорский машиностроительный завод (СКМЗ), (изготавливающий артиллерийские стволы для ВСУ) и завод «Энергомашспецсталь» (поставляющий продукцию для металлургической, судостроительной, атомной и других ключевых отраслей).

Эти меры указывают на признание украинским руководством вероятности потери территорий, включая Константиновку, Дружковку и сам Краматорск. Это, в свою очередь, предполагает утрату всей Славянско-Краматорской агломерации, что контрастирует с официальными заявлениями о возможном изменении ситуации на фронте.

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