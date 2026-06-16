«Что я мог поделать со своими чувствами»: Итальянский певец Пупо рассказал, как ему удается жить на две семьи, и кому посвятил свою первую песню

Итальянский певец и композитор Энцо Гинацци (Пупо). Фото: Валерия Калугина/ТАСС

Этим летом итальянский певец Пупо даст два концерта в России: 28 июля он выступит на площадке МТС Live Холл в Нижнем Новгороде, а 30 июля – под открытым небом в Зеленом театре ВДНХ. Накануне концерта Пупо поговорил с журналистом «Комсомольской правды».

В 1985 году певец и композитор Пупо (настоящее имя Энцо Гинацци, Pupo –сценический псевдоним) впервые приехал с концертами в Москву и Ленинград. Это был пик популярности итальянского диско во всём мире, включая СССР. Меньше чем за месяц Пупо и певица Марина Фиордализо дали 40 концертов: Москва, Рига, Таллин, Ленинград...

Марина Фиордализо и Пупо на Красной площади, 1985 г. Фото: Александр Сенцов/ТАСС

С тех пор прошло немало лет. Пупо по-прежнему приезжает в Россию, живет примерно в том же ритме, что и 40 лет назад. Говорит, что душой он молод. Музыка, концерты, публика – его стихия, то, что радует его сегодня больше всего.

- Когда был помоложе, у меня были другие увлечения: женщины, азартные игры… А сейчас только музыка. Я достаточно обеспеченный, экономически независимый человек, поэтому могу заниматься тем, что мне нравится. У меня есть разные бизнесы, связанные с торговлей золотом, фэшн-индустрией, виноделием. Кстати, в России представлена линейка моих мускатных вин и Просекко из Пьемонта. Я сам выбирал основные параметры этих вин: вкус, количество сахара, газацию. Но музыка - моя главная любовь.

- Вы часто выступаете в России. Не боитесь попасть под санкции в Италии?

- Бояться в 70 лет?! Что вы! Я взрослый мальчик. Хотя мне чинили препоны, отменяли мои концерты в Европе. Меня не пускали выступать на Украине из-за того, что я приезжаю в Россию. Но что из того? Меняться не собираюсь.

- Раньше вы выступали на больших площадках - в Кремлевском дворце, на Live-Арене. В последние годы изменился формат ваших концертов. Вы приезжаете один, без музыкантов…

- Это правда: мои концерты стали более камерными. Хотя 500 зрителей в зале - это не так уж мало, когда на сцене ты работаешь один, и надо удержать внимание зала.

- Вы сами себе аккомпанируете?

- Да, пою под гитару, играю на пианино. В Зеленом театре на ВДНХ будут звучать не только песни. Это будет творческая встреча, через переводчика я буду общаться со зрителями, расскажу о себе. На экране покажут видео из моей жизни.

- Про русскую девушку Лидию, которую вы повстречали в молодости, тоже расскажете?

- Хотите прямо сейчас вам о ней расскажу?! Мы познакомились в подмосковном ресторане, она там пела. Я тогда приехал в Москву как турист. Это было в 1979 году. У Лидии была младшая сестра, и они пели дуэтом. Я не знаю, где Лидия сейчас. В молодости она была очень красива. Высокая...

- Наверное, блондинка… Итальянцы любят славянских женщин.

- Нет, она была брюнеткой. У нас закрутился роман. Позже я написал о ней одну из самых романтичных своих песен «Лидия в Москве».

- Вы тогда, кажется, уже были женаты…

- Был женат на моей Анне. Но что я мог поделать со своим чувством? Я влюбился в Лидию… Дело в том, что я очень рано женился - в 18 лет. И любимые женщины появились в моей жизни уже, когда я был женат. Анна принимает меня таким, какой я есть. Мы до сих пор вместе...

Тут надо добавить, что Пупо прилетел в Москву с личным менеджером Патрицией Абати, которая больше 30 лет является его фактической женой.

Пупо и Патриция Абати Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- У меня большая семья, - прочитал мой немой вопрос Пупо. - У меня две дочери от Анны и ещё дочь от другой женщины.

- От Патриции? – догадалась я.

- Нет, не от Патриции. От другой женщины. Но Патриция и Анна по-прежнему со мной. Мы друг друга уважаем и любим. В чем-то я, наверное, похож на мусульманина, - шутит Пупо.

- Что вы делаете для того, чтобы ваши любимые женщины приняли такой порядок вещей?

- Я ничего от них не скрываю, наоборот, предельно откровенен с ними.

- Много любимых женщин и детей - это прекрасно. Но ведь их надо содержать…

- Это обязательно. Большая семья требует много денег. У всех должен быть свой дом, достойная жизнь, я работаю для своей семьи, но делаю это с радостью.

- Вы никогда не жалели, что подарили одну из лучших своих песен «Sarà perché ti amo» группе Ricchi e Poveri? Эта композиция долгое время возглавляла итальянский хит-парад?

- Почему я должен жалеть? Я радовался за моих коллег. Они хорошо исполняли мою песню. Хотя, если бы знал, что она станет такой популярной, наверное, оставил бы себе. Благодаря Ricchi e Poveri я заработал много денег – на авторских отчислениях за исполнение этого хита. У нас сохранились прекрасные отношения. Когда-то, в течение 25 лет, мы работали вместе, давали концерты в таком составе: Ricchi e Poveri , Тото Кутуньо, Аль Бано и Ромина Пауэр и я. Иногда эти концерты продолжались по 8 часов – назывались «Итальянская ночь», мы выступали по всему миру, имели колоссальный успех.

- Почему в 80-е так были популярны «итальянцы»? Итальянская музыка звучала буквально из каждого утюга.

- Это благодаря фестивалю в Сан-Ремо, его транслировали по всему миру. Итальянское диско тогда нравилось всем.

Пупо во время выступления в Москве, 1985 год. Фото Николая Малышева и Александра Сенцова /Фотохроника ТАСС/

- Но сейчас этого нет, хотя итальянские музыканты наверняка такие же талантливые, как и 40 лет назад. В чем тогда дело?

- Музыкальный формат изменился. Наши песни не звучат на итальянском радио. Нет молодых исполнителей, которые пели бы в том же стиле, в котором пели мы. Современная итальянская эстрада подражает американской, поёт рэп. Но в Америке наши рэперы не нужны, там есть свои. На экспорт идет только наше старое проверенное годами итало-диско.

- Как вы относитесь к песенному конкурсу «Евровидение»?

- Я его не смотрю, это не моя музыка. «Евровидение» было крутым, когда там выступала «АВВА». А сегодняшние певцы и все эти бородатые женщины, которые там выступают, не в моём вкусе. Не люблю провокацию ради провокации. К тому же я традиционных взглядов. Я не гомофоб*, делайте что хотите – у себя дома. Но не на публике. Не пропагандируйте свои «ценности». В этом смысле я консерватор.

- Итальянская молодежь слушает песни 80-х?

- Я даю концерты в Италии, и на них приходит молодежь. Но больше я гастролирую.

- Многие певцы бережно заботятся о своем голосе. Что делаете вы?

- Традиционно – шарф в холодную погоду. Ноги обязательно должны быть в тепле. Голосовые связки – это те же мышцы, которые нужно тренировать. Чем больше их тренируешь, тем они сильнее. Если я долго не пою, мне выступать сложнее, чем, когда я пою каждый день. Я не курю, и никогда не курил. Иногда могу выпить красное вино.

- Спортом занимаетесь?

- Когда был помоложе, много лет играл в футбол.

- Вы - настоящий итальянец и потому от рождения музыкальны. Насколько я понимаю, вы - музыкант-самоучка?

- Это правда - никогда не ходил в музыкальную школу, но играю и на гитаре, и на пианино. В юности я брал в руки любой инструмент и начинал играть. У меня очень хороший слух. Знаю ноты, но этому не учился. Я родился в музыкальной семье. У моих дядьёв был свой небольшой ансамбль. Вместе с ними я начал петь – для удовольствия. У меня была тётя, которую я обожал, она умерла совсем юной в 24 года. Я был к ней очень привязан. И посвятил ей свою первую песню «Primavera», что в переводе - «Весна». С этого всё и началось…

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