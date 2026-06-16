Звезда «Бриллиантовой руки» не нажила бриллиантов и богатств: Родне Светличная оставила только «однушку» в Москве

Так выглядела Светлана Светличная в последние годы. Фото - кадр телеканала «Россия»

Сайт KP.RU первым сообщил о том, что в июне на могиле заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной поставят памятник. На сегодняшний день установка практически завершена, скоро открытие. Поклонники уже активно обсуждают памятник: по традиции мнения разделились. Рассказываем о реакции публики на выбор родных Светличный. Напомним, что в мае 2026 года Светлане Светличной могло исполнится 86 лет. Актриса умерла полтора года назад.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ПАМЯТНИК

Светлана Светличная похоронена на Троекуровском кладбище. Минувшей весной блогеры шумели насчет фото артистки: зимой из-за непогоды был испорчен портрет (в некоторых местах рама была негерметична) на могиле Светличной. Но внучка артистки оперативно заменила портрет, пострадавший от непогоды, на новый, могила всегда ухожена, со свежими цветами — родные заботятся. Тогда принялись критиковать родню артистки из-за отсутствия памятника. Но установка возможна с 15 мая по 15 октября, поэтому как только позволили сроки, тогда единственная внучка актрисы Мария Ивашова внесла необходимые средства, чтобы установить памятник, который к этому времени был готов. Установка завершается. Памятник представляет собой монумент из черного камня габбро-долерита, на котором выгравировали фото с любимого портрета самой Светланы Афанасьевны. В центре мемориальной композиции крест из белого мрамора. После того, как видео с памятником было размещено у блогера Андрея Флора, который специализируется на рассказах о могилах знаменитостей — оно разошлось по Сети, где сам памятник оперативно обсудили сотни человек.

Мнения о новом памятнике традиционно разделились. Публикуем самые популярные мнения о памятнике Светлане Светличной. Людмила Нименская: «Памятник простой, но эффектный, как она сама». Людмила Гарина: «Достойный памятник актрисы Светланы Светличной. Светлая память». Ирина Петко: «Сын большой молодец! Памятник очень-очень хороший, красивейшее фото нашей любимой Светланы Светличной! Необязательно делать плиту за 3 миллиона рублей. Зачем?» Елена: «Красиво. Стильно. Лаконично». Светлана Кудешова: «Нормальный памятник — стильный, не вычурный. Только мне кажется, что хоть и узнаваемое имя, но отчество надо было написать». Лена: «Памятник красивый, и совсем не простой, как пишет одна дама». Елена: «Простовато. Но красиво».

Памятник на могиле Светланы Светличной. Фото: СОЦСЕТИ.

Многие в обсуждениях задаются вопросом — почему Светлану Светличную не похоронили рядом с мужем народным артистом Владимиром Ивашовым на Ваганьковском кладбище? Владимир Ивашов умер в 1995 году, их со Светличной младший сын Олег Ивашов — в 2006 году в возрасте 34 лет. Сына похоронили рядом с отцом, Светлана Афанасьевна установила мужу и сыну достойные памятники. Сроки позволяли захоронить Светличную в могилу мужа, но там просто очень мало места — невозможно было бы даже надгробие поставить, для этого пришлось бы убирать памятники ее мужу или сыну. На семейном совете (сын, брат, невестка и внучка артистки) решили не трогать памятники, а Светлану Афанасьевну похоронить на Троекуровском кладбище.

Семья Светличной — сын Алексей, его жена Ольга, их дочь (внучка) Мария, правнук Владимир, младший брат Олег (живет в Пензе, с родней общается, на похороны приезжал). Самым близким и любимым человеком артистка называла внучку Машу, которую очень любила. Вопреки слухам, больших богатств Светлана Светличная не оставила — ни сбережений, ни бриллиантов у нее не было. Пенсию не копила, тратила, последние два года — на больницу. Наследник один — сын Алексей. Наследство — единственная квартира актрисы у метро «Преображенская площадь».

Внучка Светланы Светличной удивлялась рассказам незнакомых с ее семьей коллег бабушки, которые сплетничают о богатствах актрисы. Когда Мария после смерти бабушки пришла в ее квартиру полить цветы, и стала перебирать вещи, то обнаружила коробку с украшениями. Даже внучка звезды кино удивилась, что там не оказалось ни одного украшения с драгоценным камнем — одна бижутерия и серебряное колечко: «Маленькое серебряное колечко, оно мне даже на мизинец не надевается. На нем написано «Спаси и сохрани»…

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